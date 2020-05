Marine Johannès "suspendue" et Olivia Epoupa coupée, Bria Hartley sera la seule française en WNBA cette saison

WNBA

Crédit photo : New York Liberty

En WNBA, les franchises ont annoncé leurs effectifs et ont dû se séparer de certaines joueuses. Parmi elles, Marine Johannès (1,77 m, 25 ans) et Olivia Epoupa (1,65m, 26 ans) ne vont pas pouvoir rejoindre leurs équipes respectives et vont devoir rester en France cette saison.

Contrairement à d'autres joueuses pour qui les contrats ont été coupés, celui de Marine Johannès a simplement été suspendu par le New York Liberty. Mais cette notion de "suspension" n'est pas une sanction, au contraire. Cela permet aux dirigeants de ne pas mettre fin au contrat actuel de l'arrière tricolore et de pouvoir reprendre contact avec elle dès que la situation le permettra.

La situation sanitaire actuelle n'est sans doute pas étrangère à cette décision, Marine Johannès ne pourra donc pas faire le voyage outre-Atlantique. À 25 ans, la joueuse de l'ASVEL ne pourra donc pas confirmer sa bonne saison de rookie réalisé l'an passé (7,7 points et 2,4 passes décisives en 19 rencontres). Les dirigeants du New York Liberty ont d'ores déjà annoncé qu'ils restent en contact avec elle et qu'ils se tiennent prêts à l'accueillir dès la saison prochaine.

Le communiqué du New York Liberty, indiquant la suspension du contrat de Marine Johannès mais aussi celui de Han Xu :

"L'intérieur chinoise Han Xu et l'arrière française Marine Johannès resteront à l'étranger pour la saison 2020 et rejoindront l'équipe en 2021. Compte tenu des changements d’horaire dans son pays d’origine en raison de COVID-19, Han n’est pas en mesure de se présenter pour la saison 2020 de la WNBA. De même, Johannès ne se présentera pas pour des raisons personnelles. L’équipe reste en contact étroit avec elles et se réjouit de les accueillir de nouveau pour la saison 2021. Johannès a rejoint le Liberty en 2019 après ses engagements à l'étranger. Elle est apparue à 19 reprises au cours de sa saison rookie en WNBA avec une moyenne de 7,7 points et 2,4 passes décisives par match. La notion de «suspension» liée à Marine Johannès et Han Xu n'a aucune valeur de sanction mais davantage d'une envie de ne pas couper court aux contrats actuels et d'échanger à nouveau avec elles lors d'un moment plus opportun."

Concernant Olivia Epoupa, ce n'est donc pas cette saison qu'elle va connaître sa première expérience en WNBA. Alors qu'elle avait été engagée par le Phoenix Mercury en avril dernier pour participer au camp d'entraînement, la meneuse française ne pourra pas prouver ce qu'elle vaut. La franchise de l'Arizona a annoncé s'être séparé de la championne d'Australie ainsi que de 3 autres joueuses. Pour rappel, Valériane A. Vekosavljevic (1,84 m, 26 ans) a connu la même désillusion il y a près d'un mois. Engagée par la franchise du Connecticut Sun pour prendre part à son camp de présaison, l'internationale française a appris que le club renonçait à ses services.

Bria Hartley (1,73 m, 27 ans) sera la seule internationale française qui disputera cette saison de WNBA. Elle a rejoint le Phoenix Mercury pour poursuivre sa carrière sur le continent américain après avoir voté pour le New York Liberty en 2019 (9,8 points, 3,2 rebonds et 3.2 passes décisives en 24 matchs).