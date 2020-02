Marine Johannès se réengage pour plusieurs saisons avec la franchise WNBA de New York

WNBA

Crédit photo : New York Liberty

Après sa première aventure WNBA l'été dernier, Marine Johannès (1,78 m, 25 ans) va rééditer l'expérience. Le New York Liberty vient d'annoncer qu'elle avait signé un contrat portant sur "plusieurs années".

Après l'EuroBasket 2019, la Normande avait rejoint New York pour y jouer la deuxième partie de la saison WNBA, ce qui était alors sa première expérience dans un club étranger. Dans la ligue nord-américaine, elle avait pris ses marques au sein d'une équipe mal classée. En sortie de banc, elle avait réalisé quelques sorties convaincantes (première rookie à enchaîner deux matchs de suite à 20 points ou plus depuis 1999) aux côtés d'une autre internationale française, Bria Hartley, qui a elle rejoint l'équipe de Phoenix durant cet intersaison. En 19 matchs, elle a tourné à 7,2 points, 2,4 passes décisives et 1,8 rebond en 18 minutes. "Sa capacité à créer de bons tirs, pour elle même ou pour ses coéquipières, s'intègre parfaitement au système que notre staff prévoit de mettre en place", a commenté le GM Jonathan Kolb.

Une fois sa saison avec Lyon terminée, "MJ" va donc faire un premier saut à Westchester au Nord de New York City avant de probablement rejoindre l'équipe de France en juin afin de préparer les Jeux olympiques. Après l'édition 2020 de Tokyo, elle retrouvera sa franchise estivale.

Grâce à une nouvelle convention collective, la WNBA connaît un intérêt plus important encore cet été puisque les salaires seront nettement supérieurs. De quoi donner un nouvel élan à la NBA féminine, qui réunit la plupart des meilleures joueuses du monde chaque été lorsque les championnats européens sont à l'arrêt.