Marine Johannès va retrouver la WNBA cet été

La saison LFB terminée, Marine Johannès (1,78 m, 27 ans) est désormais libre de retourner en WNBA. Le New York Liberty, où elle a déjà évolué en 2019, a annoncé son retour. La franchise est actuellement neuvième, avec 8 défaites en 12 matches. En 2019, l'internationale française avait tourné à 7,2 points à 43,6% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 2,4 passes décisives en 18 minutes en sortie de banc.

Après une saison frustrante à l'ASVEL Féminin, conclue par une défaite 3 victoires à 0 contre Bourges en finale des playoffs LFB, la Normande va tenter de vivre une expérience rafraîchissante, avant la Coupe du Monde 2022 en Australie, fin septembre / début octobre.

Welcome Back to New York, @MarineJ5 ! Following the trade, the Liberty signed guard Marine Johannès to a rest-of-season contract. Johannès, last appeared with New York in 2019.

