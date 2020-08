Nouveau record de points pour Bria Hartley et victoire de Phoenix

WNBA

Mercredi dernier, elle avait déjà atteint les 26 points, égalant son record en carrière. Ce dimanche, Bria Hartley a fait encore mieux. La Franco-américaine a inscrit 27 points en sortie de banc, à 10/18 aux tirs (3/8 à 3 points), avec 5 rebonds et 4 passes décisives, le tout en seulement 26 minutes de jeu. Tout en fluidité et en confiance, l'internationale tricolore a permis au Phoenix Mercury de largement s'imposer face au New York Liberty, 96-67, équilibrant son bilan à 2-2. À ses côtés, la future joueuse de Lattes-Montpellier Nia Coffey n'a terminé qu'avec 1 rebond au compteur en 13 minutes.

Dans les autres rencontres de la nuit, à noter la victoire d'Indiana contre Atlanta, 93-77, avec une Julie Allemand très en jambes. La néo-Lattoise a flirté avec le triple-double : 10 points (à 4/11), 7 rebonds et 9 passes (mais aussi 5 balles perdues).