Olivia Epoupa signe pour le Phoenix Mercury

Olivia Epoupa (1,65 m, 25 ans) vivra-t-elle sa première expérience WNBA cette année ? Peut-être. Si la saison peut bien se tenir - elle a pour le moment été simplement repoussée en raison du coronavirus - et qu'elle convainc le staff du Phoenix Mercury, alors elle vivra sa première expérience au sein de la grande ligue nord-américaine. La franchise de l'Arizona l'a engagé en compagnie de l'Australienne Sara Blicavs.

Olivia Epoupa a joué cette saison avec les UC Capitals. Championne d'Australie, elle a également été élue MVP de la finale des playoffs et meilleure défenseuse de la saison.

OFFICIAL: We've signed Olivia Epoupa and Sara Blicavs to training camp contracts



