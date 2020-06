Saison raccourcie, lieu unique, salaires complets : La WNBA annonce son plan pour 2020

La WNBA a pris le temps, de discuter avec les principales parties concernées, notamment l'Association nationale des joueuses de basketball (WNBPA), mais aussi et avant tout de prendre en considération et d'assurer la santé de celles et ceux qui participeront à la saison 2020. Pour cela, de nombreuses mesures ont été dévoilées.

The WNBA announces plan to tip off 2020 season. Read more: https://t.co/MkCOlYdRAx pic.twitter.com/brb2IPPLue

Tout d'abord, la WNBA est en passe de finaliser un partenariat avec l'IMG Academy de Bradenton, en Floride. Ce site deviendrait ainsi le lieu officiel où se déroulerait la saison WNBA 2020 raccourcie, ne comptant que 22 matchs de saison régulière, qui seront suivis d'un format traditionnel de playoffs.

À partir du mois de juillet, l'IMG Academy accueillera les 12 équipes de la ligue, aussi bien pour les entraînements, les logements et les matchs. Car la priorité de la ligue n'est autre que la santé et la sécurité des joueurs et du personnel. Pour cela, la WNBA travaille la ligue travaille avec des médecins spécialistes, des experts en santé publique et des représentants du gouvernement afin de mettre en place les meilleures dispositions possibles, susceptibles d'être modifiées selon la progression ou la régression du virus.

Les équipes arriveront début juillet et la saison régulière débutera fin juillet après une période de camp d'entraînement en équipe. Évidemment à huis clos, les rencontres seront bel et bien diffusées et les horaires seront communiqués ultérieurement.

Les différentes parties se sont exprimées :

"Nous finalisons un plan de début de saison pour tirer parti de la formidable dynamique générée dans la ligue pendant l'intersaison et avons utilisé les principes directeurs de la santé et de la sécurité des joueuses et du personnel essentiel pour établir les protocoles nécessaires et étendus. Nous continuerons de consulter des experts médicaux et des responsables de la santé publique ainsi que des joueurs, des propriétaires d'équipes et d'autres parties prenantes à mesure que nous avancerons dans notre plan d'exécution." - Cathy Engelbert, commissaire de la WNBA.

"En tant que siège de certains des meilleurs athlètes, entraîneurs et experts en performance du monde, IMG Academy est ravie de s'associer aux meilleurs joueurs de basket-ball du monde et à toute la famille WNBA. Nous sommes vraiment impatients de devenir le siège officiel de la saison WNBA 2020 et de travailler en étroite collaboration avec la ligue pour offrir notre meilleur environnement d'entraînement et de compétition." - Tim Pernetti, vice-président exécutif, IMG Events & Media.