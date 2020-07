Touchée par le Covid-19, la recrue du BLMA Asia Durr renonce à la saison de WNBA

LFB

Recrutée par Lattes-Montpellier en vu de la saison prochaine, Asia Durr (1,78m, 23 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive au coronavirus le 8 juin dernier. Aujourd'hui encore, elle se bat pour venir à bout de la maladie. C'est pourquoi elle ne participera pas à la saison 2020 de WNBA.

Le début de la saison approchant (le 24 juillet prochain) et les équipes arrivant peu à peu dans la "bulle" mise en place à l'IMG Academy de Bradenton, en Floride, la WNBA se prépare en testant les personnes présentes sur place. C'est pourquoi 137 joueuses ont été testées et 7 d'entre elles se sont révélées positives au coronavirus, alors que les désistements sont déjà nombreux. Parmi elles se trouve Asia Durr, la nouvelle joueuse du BLMA. Draftée par les New York Liberty en 2019, la jeune arrière américaine a connu un premier passage gâché par les blessures. Elle n'aura donc pas l'occasion de prouver ce qu'elle vaut au sein de la Ligue américaine de basket cet été et devra attendre la saison suivante. Néanmoins, cela ne devrait pas affecter son arrivée à Lattes-Montpellier, elle qui pourrait même arriver plus tôt si les conditions sanitaires le lui permettent.

Le message d'Asia Durr, relayé sur ses réseaux sociaux :

"Après beaucoup de réflexion et de consultations avec mes médecins et le Liberty, j’ai décidé de ne pas jouer la saison 2020 de la WNBA. Après avoir été testée positive au covid-19 le 8 juin, ma bataille avec lui a été compliquée et ardue. Tandis que je continue de me battre pour récupérer complètement, j’ai dû prendre la décision difficile de fixer un délai pour me retirer étant considérée comme joueuse à haut risque médical. Tant de choses sur ce virus sont inconnues et mon cœur est lourd même si je prends la décision que je sais être la meilleure pour mon bien-être à long terme. [...] J'ai l'intention de rester connectée virutellement et de soutenir à distance les efforts de mes coéquipières en matière de justice sociale et d'activisme".

