Valériane Vukosavljevic ne pourra pas rejoindre le Connecticut Sun

En février dernier, la franchise du Connecticut engageait l'internationale française Valériane A. Vekosavljevic (1,84 m, 26 ans) pour un contrat portant dans un premier temps sur la préparation. Finalement, le club annonce, via ses réseaux sociaux, son intention de renoncer aux services de l'ailière. La crise sanitaire en lien avec la pandémie ne lui permet pas de se rendre aux États-Unis afin de disputer le camp de présaison.

The Connecticut Sun announced today that the team has waived Valeriane Ayayi.