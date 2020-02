Valériane Vukosavljevic vers le Connecticut Sun

L'ailière internationale française Valériane Vukosavljevic (Ayayi) va-t-elle elle aussi retourner en WNBA pour la saison 2020 ? La franchise du Connecticut Sun (deuxième de la saison régulière 2019) vient d'annoncer l'avoir engagé pour le camp de présaison.

Joueuse de 25 ans déjà expérimentée (déjà plus de 100 sélections en équipe de France), elle fait les beaux jours de Prague (deuxième du groupe A de l'EuroLeague, demi-finaliste en 2019) depuis 2018. Cette saison, la Bordelaise tourne à 11,9 points à 40,9% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 4,1 passes décisives pour 13,6 d'évaluation en 30 minutes.

Par le passé, la grande soeur de Joël et Gérald Ayayi avait connu une expérience WNBA à San Antonio, en 2015.

The Sun have signed @valeriane_ayayi to a training camp contract.



"Valou is a veteran international wing player with great length and court vision. She has high basketball IQ and has been a big piece of the French National Team's success."



: @FIBA | @EuroLeagueWomen pic.twitter.com/uMtzRxm7VS