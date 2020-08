WNBA : Julie Allemand réalise une nouvelle belle sortie

WNBA

Les débuts de Julie Allemand en WNBA sont des plus réussis. La meneuse belge a encore réalisé une sortie solide ce dimanche dans la ligue nord-américaine. En 36 minutes (le deuxième plus gros temps de jeu du Fever d'Indiana), l'ex-joueuse de l'ASVEL et la future poste 1 du BLMA a cumulé 13 points à 4/5 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 6 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. Surtout, Indiana s'est imposé 91 à 74 contre les Washington Mystics, la franchise championne en titre.

Après sept matchs WNBA, Julie Allemand tourne à 7,9 points à 50% de réussite aux tirs (dont 54,2% à 3-points), 3,9 rebonds et 5,7 passes décisives en 32 minutes. Indiana a remporté trois matchs sur sept.