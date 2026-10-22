Lamine Kébé vit-il ses dernières heures à la tête de l'Orléans Loiret Basket ? Selon nos informations, la situation évolue ce jeudi 22 octobre au sein du club du Loiret, deux jours après la lourde défaite contre Blois (80-103) au CO'Met. À la veille du déplacement à Levallois, un changement d'entraîneur se précise. Le staff actuel pourrait assurer l'intérim avant l'arrivée d'un technicien expérimenté. Un nom circule notamment : celui de Laurent Vila.

Laurent Vila, une piste sérieuse pour Orléans

Selon nos informations, Laurent Vila fait partie des pistes envisagées pour reprendre les commandes de l'OLB. Le technicien catalan présente un profil expérimenté, avec plusieurs passages sur les bancs de Betclic ELITE.

Longtemps associé à l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, où il a notamment dirigé l'équipe première de 2017 à 2021, il a ensuite pris les commandes de Cholet Basket entre 2021 et 2024.

Il a également entraîné la SIG Strasbourg en 2024/25, sa dernière aventure en club qui n'a duré qu'une demi-saison...

Laurent Vila en 2024/25 avec Strasbourg, sa dernière expérience en club (photo : Cécile Thomas)

Depuis septembre 2024, Laurent Vila fait partie du staff de l'équipe de France masculine, comme assistant du sélectionneur Frédéric Fauthoux. Une fonction qu'il occupe parallèlement à ses éventuelles activités en club.

Pour l'heure, aucune nomination n'a été officialisée. Reste également à déterminer les modalités d'un éventuel changement sur le banc orléanais.

Un intérim envisagé dès le déplacement à Levallois

Le calendrier pourrait accélérer les décisions. Orléans doit se déplacer à Levallois ce vendredi 23 octobre, seulement trois jours après sa déroute contre Blois. Une solution interne est envisagée pour assurer la transition, avant l'arrivée éventuelle d'un nouvel entraîneur principal.

Le staff actuel comprend notamment les assistants Pierre Tillay et Steeve Bourgeois. L'identité de celui qui pourrait diriger l'équipe pendant cette période de transition n'est toutefois pas encore connue.

Cette évolution interviendrait moins de deux ans et demi après la nomination de Lamine Kébé, arrivé sur le banc orléanais en 2024 et toujours sous contrat jusqu'en 2027.

La défaite contre Blois a fragilisé Lamine Kébé

Mercredi, nous évoquions la situation délicate de Lamine Kébé après l'humiliation subie face à l'ADA Blois. Devant plus de 9 000 spectateurs, Orléans avait été largement dominé, accusant jusqu'à 30 points de retard avant de s'incliner de 23 unités.

Avec deux victoires pour trois défaites après cinq journées d'ELITE 2, l'OLB ne répond pas aux attentes placées en lui. Le club dispose pourtant de plus de 7 millions d'euros de budget, un record pour la deuxième division française, et affiche clairement son ambition de retrouver la Betclic ELITE.

Après la rencontre, Lamine Kébé avait été interrogé par ICI Loiret sur son avenir. Sa réponse laissait déjà transparaître l'incertitude entourant sa situation :

« Est-ce que je suis en danger ? Mais je suis en danger depuis toujours. C'est le rôle d'un coach. Moi, je ne contrôle pas ça, je me concentre sur l'équipe pour essayer de la faire progresser et avancer. S'il y a des décisions qui sont prises… J'espère que ce ne sera pas le cas. »

Malgré deux Leaders Cup remportées sous sa direction, l'ancien entraîneur du Pôle France n'est pas parvenu à faire remonter Orléans lors de ses deux premières saisons.

Avec l'arrivée progressive des investisseurs américains de JHZ Holdings, qui prévoient d'injecter 6,6 millions d'euros sur cinq ans, les ambitions du club ont encore grandi. Une troisième saison consécutive en ELITE 2 ne correspondrait pas aux objectifs affichés.

Ce jeudi, l'avenir de Lamine Kébé apparaît donc plus incertain que jamais. Le déplacement à Levallois pourrait être le premier rendez-vous d'une nouvelle organisation sportive à Orléans.