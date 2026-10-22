Le C'Chartres Métropole Basket perd l'un de ses principaux atouts intérieurs. Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 34 ans) ne rejouera plus cette saison. Touché au genou lors de la victoire contre Angers (67-62), vendredi 16 octobre, le pivot guinéen avait quitté le terrain sans pouvoir poser le pied au sol. Sa blessure met prématurément un terme à sa première saison sous les couleurs chartraines, après seulement quatre rencontres disputées en Nationale 1.

Cheick Sekou Condé, une efficacité remarquable en seulement 16 minutes

Malgré un temps de jeu limité, Cheick Sekou Condé avait montré son importance dans la rotation chartraine. En quatre apparitions de NM1, l'intérieur tournait à 11,8 points à 65,2 % de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 1 passe décisive en seulement 16 minutes de moyenne.

Des statistiques qui témoignent de son efficacité offensive, avec une production de près de 30 points rapportée à 40 minutes de jeu. En Coupe de France, il avait également inscrit 11 points lors de la courte défaite contre Blois (81-83), le 15 septembre.

Sa blessure est intervenue lors du deuxième succès de Chartres en championnat, contre Angers. Absent quatre jours plus tard à Tours, il a assisté à distance à la lourde défaite de ses coéquipiers (98-73).

Chartres déjà en difficulté dans sa poule de NM1

Cette indisponibilité intervient alors que le C'Chartres Métropole Basket connaît un début de championnat compliqué. Après six journées, les Chartrains occupent la 12e place de la poule B avec deux victoires pour quatre défaites.

Leur parcours illustre leurs difficultés à trouver de la régularité. Battus aux Sables-d'Olonne (81-75) puis à domicile par Challans (73-87), ils avaient débloqué leur compteur contre Rennes (103-89), le 2 octobre. Une défaite à Tarbes-Lourdes (80-74) avait suivi, avant leur deuxième victoire face à Angers (67-62).

Mardi 20 octobre, Chartres a de nouveau lourdement chuté sur le parquet de Tours (98-73).

Un nouveau rendez-vous dès vendredi contre Lorient

Les Chartrains n'auront pas beaucoup de temps pour digérer cette mauvaise nouvelle. Dès ce vendredi 23 octobre, ils recevront Lorient, deuxième de la poule B avec quatre victoires en sept rencontres.

Cette confrontation constituera un nouveau test pour une formation qui devra désormais composer sans Cheick Sekou Condé sur la durée. Son absence prive notamment Chartres d'un intérieur capable d'apporter rapidement des points près du cercle.

Reste à savoir comment le club compte compenser cette perte pour la suite d'une saison qui ne fait que commencer.