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Chartres perd l'un de ses joueurs majeurs pour toute la saison

NM1 - Le C'Chartres Métropole Basket devra terminer la saison 2026-2027 sans Cheick Sekou Condé. Blessé au genou contre Angers le 16 octobre, le pivot guinéen ne rejouera pas cette saison. Un coup dur pour une équipe chartraine qui ne compte que deux victoires en six rencontres.
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Résumé
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Chartres perd l'un de ses joueurs majeurs pour toute la saison
Cheick Sekou Condé au sol juste après sa blessure
Crédit photo : C' Chartres Métropole Basket
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Le C'Chartres Métropole Basket perd l'un de ses principaux atouts intérieurs. Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 34 ans) ne rejouera plus cette saison. Touché au genou lors de la victoire contre Angers (67-62), vendredi 16 octobre, le pivot guinéen avait quitté le terrain sans pouvoir poser le pied au sol. Sa blessure met prématurément un terme à sa première saison sous les couleurs chartraines, après seulement quatre rencontres disputées en Nationale 1.

Cheick Sekou Condé, une efficacité remarquable en seulement 16 minutes

Malgré un temps de jeu limité, Cheick Sekou Condé avait montré son importance dans la rotation chartraine. En quatre apparitions de NM1, l'intérieur tournait à 11,8 points à 65,2 % de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 1 passe décisive en seulement 16 minutes de moyenne.

Des statistiques qui témoignent de son efficacité offensive, avec une production de près de 30 points rapportée à 40 minutes de jeu. En Coupe de France, il avait également inscrit 11 points lors de la courte défaite contre Blois (81-83), le 15 septembre.

Sa blessure est intervenue lors du deuxième succès de Chartres en championnat, contre Angers. Absent quatre jours plus tard à Tours, il a assisté à distance à la lourde défaite de ses coéquipiers (98-73).

Cheick Sekou-Conde

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
516:0611,640,80,80,2

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
16/104:2401000V 67-62 vs ANGNM1
02/1021:27189310V 103-89 vs RENNM1
25/0917:34134000D 73-87 vs CHANM1
18/0920:41164110D 81-75 @ SABNM1
15/0916:22112021D 81-83 vs BLOCoupe de France Masculine

Chartres déjà en difficulté dans sa poule de NM1

Cette indisponibilité intervient alors que le C'Chartres Métropole Basket connaît un début de championnat compliqué. Après six journées, les Chartrains occupent la 12e place de la poule B avec deux victoires pour quatre défaites.

Leur parcours illustre leurs difficultés à trouver de la régularité. Battus aux Sables-d'Olonne (81-75) puis à domicile par Challans (73-87), ils avaient débloqué leur compteur contre Rennes (103-89), le 2 octobre. Une défaite à Tarbes-Lourdes (80-74) avait suivi, avant leur deuxième victoire face à Angers (67-62).

Mardi 20 octobre, Chartres a de nouveau lourdement chuté sur le parquet de Tours (98-73).

Un nouveau rendez-vous dès vendredi contre Lorient

Les Chartrains n'auront pas beaucoup de temps pour digérer cette mauvaise nouvelle. Dès ce vendredi 23 octobre, ils recevront Lorient, deuxième de la poule B avec quatre victoires en sept rencontres.

Cette confrontation constituera un nouveau test pour une formation qui devra désormais composer sans Cheick Sekou Condé sur la durée. Son absence prive notamment Chartres d'un intérieur capable d'apporter rapidement des points près du cercle.

Reste à savoir comment le club compte compenser cette perte pour la suite d'une saison qui ne fait que commencer.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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