Chet Holmgren, la revanche d'un géant

Le Thunder semble déjà en pleine bourre après deux matchs. En effet, Oklahoma City a battu deux équipes intéressantes de la Conférence Ouest (Spurs et Nuggets) en s'appuyant notamment sur Shai Gilgeous-Alexander mais surtout sur sa défense. Et dans ce registre, Chet Holmgren se distingue particulièrement, lui qui était sous le feu des critiques il n'y a pas si longtemps.

CHET HOLMGREN TONIGHT:



12 POINTS

17 REBOUNDS

4 BLOCKS

2 ASSISTS

1 STEAL

5/9 FGM

28 MINUTES pic.twitter.com/AngBHtY9wa — Hoop Central (@TheHoopCentral) 23 octobre 2026

Après son match 7 des finales de Conférence complètement raté face à Victor Wembanyama (4 points, 1/2 au tir), le pivot All-Star s'était attiré les foudres des observateurs. Cette fronde menée contre le champion NBA 2025 s'était prolongée durant l'été en raison de son manque de progrès physique, un domaine dans lequel l'intérieur pêche depuis son arrivée dans la grande ligue.

Mais après deux matchs sur cet exercice 2025-26, Chet Holmgren semble déjà avoir fait taire les sceptiques. D'abord opposé à son "rival", Wemby lors de l'Opening Night, le natif du Minnesota a passé sa soirée à contrarier le Français tout en contribuant activement à la victoire de son équipe (14 points, 7 rebonds, 4 contres).

MEU DEUS, CHET HOLMGREN



QUE TOCO ABSURDO



😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/KOB0tM6UfV — NBA da bad (@NBAdabad) 23 octobre 2026

Chet Holmgren, un protecteur de cercle redoutable

Face aux Nuggets, "Cheddar" s'est retrouvé dans un autre rôle, celui de roamer (joueur de grande taille positionné dans la raquette pour dissuader les pénétrations et finitions au panier) et a tout autant brillé.

Chet termine de nouveau la rencontre avec 4 blocks et une domination accrue aux rebonds avec 17 prises, son deuxième plus haut total en carrière. Ainsi, sur le plan défensif, le pivot de 24 ans apparait toujours comme l'un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue.

Oklahoma City Thunder 96 - 84 Denver Nuggets · NBA · 23/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Oklahoma City Thunder Chet Holmgren 12 17 2 Isaiah Hartenstein 6 6 2 Cason Wallace 9 1 1 Shai Gilgeous-Alexander 17 2 3 Jaylin Williams 3 7 3 Alex Caruso 7 4 5 Ajay Mitchell 12 0 0 Bennett Stirtz 0 0 0 Jalen Williams 21 5 3 Aday Mara 2 3 0 Kenrich Williams 3 1 1 Brooks Barnhizer 0 0 1 Jared McCain 4 0 1 Denver Nuggets Cam Johnson 5 2 1 Aaron Gordon 20 6 1 Nikola Jokic 13 7 5 Jamal Murray 6 10 3 Trevon Brazile 4 12 0 Alpha Diallo 4 2 3 Bryce Hopkins 0 1 0 DaRon Holmes 3 1 1 DeMar DeRozan 13 2 0 Ryan Nembhard 5 1 1 Christian Braun 7 6 1 Tyus Jones 2 0 0 Marvin Bagley III 2 3 1 Zeke Nnaji 0 0 0

En attaque toutefois, l'intérieur n'a encore retrouvé ses standards habituels avec 13 points de moyenne en deux matchs, un chiffre qui pourrait grimper dans les prochaines semaines.

OKC, favori incontestable ?

L'ancien de Gonzaga semble capable de prendre plus de responsabilités offensives notamment dans des matchs où SGA peine à trouver son rythme en attaque. Chet Holmgren doit passer la barre des 20 points par match en moyenne (ce qu'il n'a jamais fait) afin d'affirmer son statut de pivot dominant dans une NBA qui n'en manque clairement pas.

Avec un intérieur ultra menaçant des deux côtés du terrain, OKC pourrait presque devenir injouable pour ses adversaires et prendrait à coup sûr le statut de favori pour la victoire finale. Le deuxième choix de la draft 2022 possède désormais l’occasion d'acter pleinement son retour en forme face à des Clippers supposés à sa portée, lors du prochain match du Thunder.