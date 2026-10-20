Chet Holmgren réfute toute rivalité avec Victor Wembanyama : « C'est une question à lui poser »

La rivalité entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren est devenue l'une des affiches les plus attendues de la NBA. Dans la nuit de mardi à mercredi, les deux joueurs vont se retrouver dans le cadre de l'Opening night à San Antonio. Toutefois, pour l'intérieur du Thunder leur opposition ne comporte pas de dimension personnelle.

Chet Holmgren on whether Victor Wembanyama has made their rivalry personal



“That’s a question for him.”



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Interrogé par Chris Mannix, de Sports Illustrated, l'intérieur d'Oklahoma City s'est montré particulièrement prudent lorsqu'il a été question du pivot des Spurs. « J'ai beaucoup appris de cette série, mais les enseignements que j'en ai tirés sont aussi applicables contre les 28 autres équipes », a expliqué le All-Star refusant de réduire son expérience des dernières playoffs à ses seuls duels avec le Français.

Relancé sur le plaisir particulier qu'il pourrait éprouver à affronter l'Alien, Chet Holmgren a continué de botter en touche. « Je prends du plaisir à jouer chaque match ». Une réponse qui contraste avec l'attention médiatique accordée à leurs confrontations, souvent présentées comme un duel entre deux des intérieurs les plus prometteurs de la ligue.

Chet Holmgren refuse d'alimenter la rivalité avec Wemby

Les deux joueurs s'affrontent dans la nuit de mardi à mercredi et pour Chet il n'y aura aucune animosité car il rejette en bloc les rumeurs d'une rivalité personnelle, « C'est une question à lui poser », exhorte le joueur né à Minneapolis.

Toutefois, en décembre dernier, Victor Wembanyama avait lui abordé cette potentielle querelle bien plus clairement en assurant être bien plus fort que son homologue. "Sportivement, il n'y a pas photo", affirmait l'intérieur texan.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Victor Wembanyama Chet Holmgren MJ 7 7 PTS 27,3 10,7 REB 10,9 7,1 PD 3,1 1 IN 1,4 0,7 CO 2,7 1,1

D'ailleurs, leur dernier duel en playoffs tend à montrer que le meilleur défenseur de l'année en 2026 conserve une longueur d'avance sur champion NBA 2025. Lors du match 7 des finales de Conférences, le pivot du Thunder n'avait eu qu'un impact mineur sur la rencontre avec 4 points et 4 rebonds loin derrière les 22 unités et 7 prises de l'ancien des Metropolitans.

Spurs-Thunder, une rivalité à long terme

Ainsi, peut-être que Chet Holmgren préfère réfuter toute rivalité afin que sa performance lors de leur dernière confrontation soit vite oubliée. S'il a refusé de parler de son inimité supposée avec Wemby, l'intérieur de 24 ans n'a pas manqué de souligner le potentiel des deux formations.

« Les Spurs sont une jeune équipe très talentueuse, personne ne peut le nier. Et je dirais qu'on est nous aussi une jeune équipe très talentueuse. Forcément, ça donne des matchs très intenses, avec énormément de compétition. »

Dès lors, ce match d'ouverture pourrait s'avérer très intéressant à la fois sur le pur plan sportif mais aussi du comportement des différents acteurs. Reste désormais à savoir si Chet Holmgren joindra les actes aux paroles sur le terrain, ou si son comportement face à Victor Wembanyama trahira une rivalité que celui-ci refuse d’assumer publiquement.