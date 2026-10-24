Cholet a sondé Rodrigue Beaubois cet été, en vain

A 38 ans et toujours sans contrat, Rodrigue Beaubois peut-il vraiment revenir jouer en France ? Les supporters de Cholet, qui se souviennent évidemment de ses exploits avant sa draft en 2009, ont logiquement espéré un retour aux sources du Guadeloupéen à l’annonce de son départ de l’Anadolu Efes Istanbul, après huit ans de loyaux services et deux titres d’EuroLeague.

Mais cela n’est pas prêt d’arriver. Dans le podcast de Ouest-France, le directeur sportif du club des Mauges, Guillaume Costentin, a révélé s’être renseigné sur le joueur cet été, sans succès, en réponse à une question d’un supporter de Cholet rêvant d’un potentiel retour de Rodrigue Beaubois à la Meilleraie.

« Je comprends que les gens se posent des questions. Cet été, quand on se rend compte que Caleb Daniels ne pourra pas continuer, je me suis renseigné, forcément, sur Rodrigue Beaubois. Sauf que la réponse n’est pas du tout appropriée à Cholet, c’est tout. Salaire, compétition jouée, plein de choses. (...) Il m’intéressait dans le sens où le joueur est disponible, et au-delà de son vécu, c’est un enfant du club. Il cochait des cases. Mais la réponse de l’agent à ce moment, elle est à des années-lumière de Cholet, c’est tout. Ça me ferait très plaisir qu’on puisse s’entendre, mais je n’y crois pas. »

Rodrigue Beaubois Poste : Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : France

Club : Anadolu Efes Istanbul Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,1 #201 REB 1,2 #266 PD 1,1 #165

Cholet Basket, 14e masse salariale de Betclic ELITE en 2026-2027

Et pour cause, Cholet Basket ne dispose que d’une enveloppe de 1,74 millions d’euros pour la totalité de son effectif pour la saison 2026-2027. Ce qui ne confère au club des Mauges que la 14e masse salariale de la division, ce qui est incompatible avec les aspirations du Français.

Selon nos informations, Rodrigue Beaubois n'a pas donné suite cet été à une offre d’un club turc ne disputant pas l’EuroLeague. En attendant, le champion NBA 2011 reste disponible pour un nouveau défi.