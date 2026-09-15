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Cholet Basket : le club devient officiellement une société à mission

Betclic ELITE - Cholet Basket a officiellement adopté le statut de société à mission ce lundi 14 septembre. Le pensionnaire de Betclic ÉLITE s'engage désormais statutairement à poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux au-delà de ses résultats sportifs.
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Cholet Basket : le club devient officiellement une société à mission
Jérôme Mérignac, président de Cholet Basket, continue de faire évoluer son club
Crédit photo : Florentin Bruere - @ShootByFlow
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Cholet Basket fait évoluer ses statuts. Le club de Betclic ELITE a officiellement acquis la qualité de société à mission. La direction choletaise s'engage désormais statutairement à poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux. Cette démarche légale encadre l'impact territorial de l'institution, au-delà de ses résultats sportifs.

Qu'est-ce qu'une société à mission ?

Ce dispositif juridique existe en France depuis 2019. Une société à mission inscrit dans ses statuts une raison d'être ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'engage à poursuivre dans le cadre de son activité.

Cette qualité ne procure pas, à elle seule, d'avantage fiscal particulier. Pour Cholet Basket, son intérêt peut en revanche être économique et institutionnel. Le club peut renforcer la crédibilité de ses engagements auprès des collectivités et de ses partenaires privés, notamment des entreprises sensibles aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Cette démarche peut également permettre de construire de nouvelles opérations de sponsoring autour de l'inclusion, de la jeunesse, de l'environnement ou de l'ancrage territorial.

Ces engagements ne relèvent pas uniquement de la communication. Ils doivent être suivis dans le temps et faire l'objet d'un contrôle par un organisme tiers indépendant. Cholet Basket devra donc rendre compte de la réalisation des objectifs désormais inscrits dans ses statuts.

Par le passé, l'ASVEL Féminin a été le premier à ouvrir la voie en France au niveau des clubs professionnels, avant d'être suivi par le Limoges CSP en LNB.

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Les Espoirs mis à contribution

Le quotidien Ouest-France a détaillé cette évolution ce lundi. Ce changement dépasse le simple cadre administratif.

Les dirigeants souhaitent garantir cet impact positif sur le territoire des Mauges. Les jeunes talents passés par le centre de formation de Cholet participeront activement à ces actions locales. En attendant la reprise officielle du championnat, le club champion de France 2010 continue de vouloir se structurer davantage afin de survivre dans un monde très concurrentiel.

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