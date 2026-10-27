Cholet Basket officialise le retour en Betclic ÉLITE de JeQuan Lewis pour remplacer Jarrod West

Cholet Basket n'aura pas tardé à réagir. Trois jours après l'annonce de l'indisponibilité prolongée de Jarrod West, le club des Mauges a officialisé ce mardi 27 octobre le recrutement de JeQuan Lewis comme pigiste médical. Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques heures, le meneur américain de 31 ans rejoint l'effectif de Fabrice Lefrançois afin de compenser l'absence de son compatriote.

Cholet trouve une solution après la blessure de Jarrod West

Arrivé cet été en provenance du Bosna Sarajevo, Jarrod West II (1,83 m, 27 ans) ne devrait pas retrouver les parquets avant la mi-décembre, dans le meilleur des cas. Son absence prive Cholet de son meilleur passeur en Betclic ÉLITE, avec 6,3 passes décisives de moyenne lors de ses quatre premières rencontres de championnat, auxquelles il ajoutait 4 points et 1,8 interception.

PROFIL JOUEUR Jarrod WEST II Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 27 ans (29/03/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 4 #157 REB 1,3 #160 PD 6,3 #6

Cette blessure intervient alors que Cholet doit déjà composer sans son capitaine Miralem Halilovic, victime d'une fracture à un doigt. Le club avait recruté Johnathan Williams le 16 octobre pour pallier son indisponibilité. Avec JeQuan Lewis, Cholet accueille donc un deuxième pigiste médical en moins de deux semaines.

Un ancien de la JL Bourg, finaliste de l'EuroCup

JeQuan Lewis connaît déjà la Betclic ÉLITE. Passé par l'université de Virginia Commonwealth (VCU), le meneur avait rejoint la JL Bourg lors de la saison 2023-2024, après avoir notamment évolué en Allemagne avec Rostock.

Sous les ordres de Frédéric Fauthoux, il avait disputé 32 rencontres de championnat, pour des moyennes de 7,5 points et 4,1 passes décisives. Il avait également participé à 18 rencontres d'EuroCup, affichant 7,9 points et 4,5 passes décisives de moyenne.

Une dernière expérience en Bosnie avec Igokea

Après son départ de Bourg-en-Bresse, JeQuan Lewis a poursuivi sa carrière en Chine et en Allemagne, avant de rejoindre Igokea, en Bosnie-Herzégovine, pour la saison 2025-2026.

Sous les couleurs du club bosnien, il a notamment participé à quatre rencontres de Basketball Champions League, compilant 9 points, 2,3 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes de moyenne. Il a également disputé cinq matchs de Ligue Adriatique, avec 6,2 points et 5 passes décisives par rencontre.

Son retour à Cholet constitue donc une nouvelle opportunité en Betclic ÉLITE pour un joueur qui connaît déjà les exigences du championnat français et des compétitions européennes.

PROFIL JOUEUR JeQuan LEWIS Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 32 ans (07/09/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 6,2 #151 REB 2 #176 PD 5 #6

Un renfort d'expérience aux côtés de deux jeunes meneurs

L'arrivée de Lewis permet à Fabrice Lefrançois de disposer d'une solution supplémentaire à la mène, où Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall, tous deux âgés de 17 ans, avaient été sollicités après la blessure de Jarrod West.

Lors de la défaite à Nanterre (86-69), le 24 octobre, Aaron Towo-Nansi avait notamment inscrit 16 points et délivré 6 passes décisives pour sa première titularisation en Betclic ÉLITE.

Avec le recrutement de JeQuan Lewis, Cholet retrouve un meneur expérimenté, déjà passé par la Betclic ÉLITE, l'EuroCup et la Basketball Champions League. Reste désormais à voir comment il s'intégrera au collectif choletais après sa dernière expérience à Igokea.