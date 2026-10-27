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Cholet Basket renforce sa mène avec un finaliste de l'EuroCup avec Bourg !

Betclic ELITE - Face à la blessure de son meneur titulaire Jarrod West, Cholet a réagi et trouvé son remplaçant en trois jours. Selon nos informations, un finaliste de l'EuroCup sous le maillot de Bourg va densifier le poste 1, assuré par Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall.
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Cholet Basket renforce sa mène avec un finaliste de l'EuroCup avec Bourg !
Un finaliste de l'EuroCup à Bourg en 2024 revient en Betclic ELITE
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Trois jours après l'annonce de la blessure de Jarrod West, et un match vaillant d'Aaron Towo-Nansi dans le cinq majeur à Nanterre, Cholet Basket réagit en s'offrant les services d'un meneur de choix.

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Selon nos informations, le club des Mauges va rapatrier le vice-champion d'EuroCup 2024 bressan JeQuan Lewis, rompu aux joutes françaises comme européennes donc.

Renfort d'expérience pour Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall

La situation choletaise s'est en effet nettement assombrie ces dernières semaines. Quinze jours après avoir perdu son capitaine, le club des Mauges a enregistré la blessure pour plusieurs semaines de son meneur titulaire, Jarrod West. Arrivé cet été, le meneur gestionnaire américain (4 points et 6,3 passes en Betclic ELITE, 8 points en BCL) sera éloigné des parquets au moins jusqu'à la mi-décembre.

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Privé de son dépositaire du jeu, le coach Fabrice Lefrançois avait confié les clés de l'équipe à ses deux pépites de 17 ans lors du déplacement à Nanterre. Pour la toute première titularisation de sa carrière en Betclic ELITE, Aaron Towo-Nansi avait d'ailleurs livré une prestation de très haut niveau, terminant meilleur marqueur choletais avec 16 points et 5 passes décisives en 25 minutes.

Aaron Towo-Nansi (Cholet) - Amadou Fall (Cholet)

Aaron Towo-NansiAmadou Fall
PTS167
REB20
PD60
IN11
CO00

Dans son sillage, Amadou Fall a lui aussi apporté une belle énergie en sortie de banc, sans parvenir à surprendre l'équipe francilienne. Malgré l'audace et le talent évident de ce duo d'avenir, Cholet a rapidement fait le choix d'intégrer un renfort d'expérience pour les épauler au quotidien.

JeQuan Lewis, l'expérience du très haut niveau européen

C'est ainsi que Cholet Basket a mis la main sur JeQuan Lewis (1,85 m, 32 ans). Bien connu des parquets de l'Hexagone, le meneur américain a marqué les esprits lors de son passage à la JL Bourg en 2023-2024.

Pièce importante du collectif de Frédéric Fauthoux, il avait été l'un des grands artisans de la saison historique du club bressan (7,6 points, 1,9 rebond et 4,4 passes), achevée en demi-finale du championnat et en finale d'EuroCup.

JeQuan Lewis (Bourg-en-Bresse) - JeQuan Lewis (Igokea m:tel) · EuroCup 2023-2024

JeQuan LewisJeQuan Lewis
MJ184
PTS7,99
REB2,52,3
PD4,56
IN1,42
CO0,10

Le natif de Nashville a aussi beaucoup baroudé. Après un passage en NBA chez les Milwaukee Bucks en 2017, Lewis avait fait les beaux jours de Rostock en Allemagne (16,1 points et 6,9 passes en 2022-2023, puis de découvrir le championnat chinois.

Alors que le club maugeois dispute aussi la Basketball Champions League, l'Américain a tout dernièremeent découvert la compétition, sous les couleurs d'Igokea, équipe du championnat adriatique (9 points et 6 passes en BCL).

En Lewis, Cholet s'assure un chef d'orchestre chevronné pour stabiliser son collectif. Et aborder les prochaines échéances nationales et européennes avec de nouvelles garanties.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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