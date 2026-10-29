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Cholet perd son invincibilité européenne, dans une guerre de tranchées face à Subotica

BCL - Cholet Basket a subi sa première défaite européenne cette saison, s'inclinant à domicile face au Spartak Subotica (65-69). Les Maugeois, longtemps dans le match, n'ont pas su conclure dans le money-time et se retrouvent à égalité en tête du groupe avec un bilan de 2-1.
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Résumé
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Cholet perd son invincibilité européenne, dans une guerre de tranchées face à Subotica
Un vrai combat dans la raquette entre les deux équipes
Crédit photo : Basketball Champions League
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Coup d'arrêt brutal pour Cholet Basket en Ligue des Champions (BCL). Après avoir remporté leurs deux premières rencontres continentales, les Maugeois se sont inclinés dans leur salle de la Meilleraie face au Spartak Subotica (65-69). Une défaite frustrante, dans la lignée de leurs deux défaites d’affilée en championnat, et qui relance le suspense au sommet du groupe.

Occasion manquée à la maison

Rien n'a été facile pour les Choletais face au bloc défensif serbe. Le duel entre deux des cinq meilleures défenses de BCL sur ce début de saison n’a pas déçu sur ce plan-là. Le score final de 69-65 est évocateur des barbelés installés des deux côtés. Subotica a rapidement verrouillé les accès au cercle, bloquant les Choletais à 36% à 2-points.

Privé de son rythme habituel en transition, le CB porté par ses deux meneurs de 17 ans (12 points à 3/11 aux tirs pour Aaron Towo-Nansi, -4 d’évaluation pour Amadou Fall) était en difficulté. Malcolm Cazalon les a heureusement bien secondés, lui qui expliquait à Ouest-France : « Je ne me fais pas de soucis [sur son manque de réussite], je sais que ça va venir. » 

Malcolm CAZALON
Malcolm CAZALON
14
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
CHO
65 69
SUB

Ses 14 points ainsi que les 15 de Lynn Kidd ont permis à Cholet de rester dans le match. « Je pense que cette équipe de Subotica est vraiment forte. C’est un très gros challenge » disait justement Fabrice Lefrançois avant la rencontre. Ces derniers, portés par Alen Omic qui s’est rappelé au bon souvenir du championnat français (15 points, 7 rebonds), ont pris l’avantage en marquant 26 points dans le troisième quart-temps.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
12
PTS
2
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1
PDE
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CHO
65 69
SUB

Les Choletais n’étaient tout de même vraiment pas loin, et même revenus plusieurs fois à une minuscule longueur dans les deux dernières minutes (60-61, 63-64, 65-66). L'exécution finale leur aura manqué. C’est finalement leur première défaite européenne de la saison. Une cartouche grillée qui les met à égalité de bilan (2-1) avec Subotica et l'Hapoel Holon. Leur prochain déplacement européen sera dans deux semaines, sur le parquet de leurs adversaires du soir.

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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