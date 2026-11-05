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Chris-Ebou Ndow avant Nancy – Limoges : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde est motivé »

Chris-Ebou Ndow, nouveau pigiste médical de Nicolas Lang au Limoges CSP, devrait faire ses débuts samedi 7 novembre sur le parquet du SLUC Nancy. Après ses premiers entraînements à Beaublanc, l'international norvégien affiche sa motivation et espère apporter son expérience à une équipe qui reste sur quatre défaites consécutives en Betclic ELITE.
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Chris-Ebou Ndow avant Nancy – Limoges : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde est motivé »
Chris Ebou Ndow devant la presse de Limoges, à Beaublanc
Crédit photo : Antoine MARTY

Le Norvégien Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 32 ans), nouveau pigiste médical du Limoges CSP, remplaçant Nicolas Lang jusqu’à la rencontre face à Cholet (5 décembre), s’est exprimé lors d’un point-presse à la sortie de son deuxième entraînement à Beaublanc. Arrivé cette semaine en Haute-Vienne, l'ancien joueur de Cholet Basket vient renforcer un effectif limougeaud particulièrement diminué ces dernières semaines.

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