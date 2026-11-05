Accueil Betclic ELITE Chris-Ebou Ndow avant Nancy – Limoges : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde est motivé »

Chris-Ebou Ndow avant Nancy – Limoges : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde est motivé »

Chris-Ebou Ndow, nouveau pigiste médical de Nicolas Lang au Limoges CSP, devrait faire ses débuts samedi 7 novembre sur le parquet du SLUC Nancy. Après ses premiers entraînements à Beaublanc, l'international norvégien affiche sa motivation et espère apporter son expérience à une équipe qui reste sur quatre défaites consécutives en Betclic ELITE.