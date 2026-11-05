Chris-Ebou Ndow avant Nancy – Limoges : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde est motivé »
Chris-Ebou Ndow, nouveau pigiste médical de Nicolas Lang au Limoges CSP, devrait faire ses débuts samedi 7 novembre sur le parquet du SLUC Nancy. Après ses premiers entraînements à Beaublanc, l'international norvégien affiche sa motivation et espère apporter son expérience à une équipe qui reste sur quatre défaites consécutives en Betclic ELITE.
|
Chris Ebou Ndow devant la presse de Limoges, à Beaublanc
Crédit photo : Antoine MARTY
Le Norvégien Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 32 ans), nouveau pigiste médical du Limoges CSP, remplaçant Nicolas Lang jusqu’à la rencontre face à Cholet (5 décembre), s’est exprimé lors d’un point-presse à la sortie de son deuxième entraînement à Beaublanc. Arrivé cette semaine en Haute-Vienne, l'ancien joueur de Cholet Basket vient renforcer un effectif limougeaud particulièrement diminué ces dernières semaines.
ARTICLE PREMIUM
Vous accédez à un contenu PREMIUM.
S'abonner à BeBasket c'est :
Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles