Cinq Français, un seul vainqueur : Matthew Strazel a le dernier mot face au Panathinaïkos

En accueillant le Panathinaikos Athens, leader de l'EuroLeague avant cette rencontre avec sept victoires en huit journées, l'Anadolu Efes Istanbul avait fort à faire. Mais les coéquipiers de Matthew Strazel ont rapidement pris le contrôle des opérations, notamment grâce à leur efficacité dans la raquette.

L'Anadolu Efes prend les commandes face au leader

Après une entame équilibrée, les Stambouliotes ont creusé un premier écart pour mener de dix points (21-11) dans le premier quart-temps. Les Grecs sont néanmoins parvenus à limiter les dégâts pour revenir à trois longueurs après dix minutes (21-18).

Le scénario s'est répété dans le deuxième quart-temps. Profitant des pertes de balle adverses et de leur efficacité offensive, les joueurs de Pablo Laso ont repris leurs distances pour compter jusqu'à douze points d'avance (43-31). Malgré une réaction du Panathinaïkos avant la pause, l'Efes conservait huit longueurs d'avance à la mi-temps (45-37).

Au retour des vestiaires, les Turcs ont maintenu leur emprise sur la rencontre. Le troisième quart-temps, relativement peu prolifique, s'est achevé sur le score de 61-51, laissant toutefois une possibilité de retour aux visiteurs.

Matthew Strazel participe à la victoire, le Panathinaïkos craque dans le money-time

Le dernier quart-temps a offert le véritable tournant de la rencontre. Grâce à une série de 7-0, le Panathinaïkos est revenu à trois points (61-58), avant de réduire finalement son retard à une seule longueur (66-65).

Mais alors que les Grecs semblaient en mesure de renverser la situation, l'Anadolu Efes a signé un impressionnant 14-0 pour reprendre quinze points d'avance (80-65). Une séquence décisive qui a anéanti les espoirs des visiteurs.

Dans cette victoire, Matthew Strazel en sortie de banc a apporté 8 points, 6 passes décisives et 1 interception en près de 28 minutes. Si l'ancien Monégasque a rencontré des difficultés d'adresse, avec 1 tir réussi sur 7 et aucun panier à trois points en trois tentatives, il a compensé en distribuant le jeu et en provoquant des fautes, terminant à 6 sur 7 aux lancers francs.

À ses côtés, Collin Malcolm et Bruno Fernando ont terminé meilleurs marqueurs de l'Efes avec 15 points chacun. Cameron Payne a ajouté 14 points et 8 passes décisives, tandis que Dario Saric a signé un double-double avec 11 points et 12 rebonds.

Avec ce succès, l'Anadolu Efes porte son bilan à quatre victoires pour cinq défaites, tandis que le Panathinaïkos concède seulement son deuxième revers de la saison (7 victoires, 2 défaites).

Mathias Lessort s'illustre au rebond, Francisco et Yabusele en difficulté

Du côté du Panathinaïkos, Mathias Lessort a été le Français le plus en vue dans le secteur intérieur. En 24 minutes, le pivot a capté 11 rebonds, dont 7 offensifs, ajoutant 5 points, 2 interceptions et 1 contre. Une activité importante sous les panneaux, même si son efficacité offensive est restée limitée avec 2 tirs réussis sur 6.

Sylvain Francisco a de son côté inscrit 8 points, pris 4 rebonds et distribué 3 passes décisives en 21 minutes. Le meneur a cependant souffert au tir, terminant à 2 sur 9, dont 1 sur 7 à trois points. Une adresse insuffisante pour aider son équipe à renverser la rencontre.

La soirée a également été compliquée pour Guerschon Yabusele. Malgré 26 minutes sur le parquet, l'intérieur international français s'est limité à 2 points, 5 rebonds et 1 passe décisive. Il n'a converti qu'un seul de ses six tirs, échouant notamment sur ses quatre tentatives derrière l'arc.

Enfin, Moustapha Fall a bénéficié d'un temps de jeu nettement plus réduit. En moins de cinq minutes, le pivot français a capté un rebond sans tenter le moindre tir.

Au-delà des performances individuelles, le Panathinaïkos a souffert dans la circulation du ballon, avec seulement 12 passes décisives contre 23 pour l'Anadolu Efes. Malgré sa domination au rebond (40 prises contre 35), le club grec a également manqué de réussite avec 37,5 % d'adresse aux tirs, et a terminé la rencontre avec son plus faible total de points de la saison.

Kendrick Nunn a pourtant terminé meilleur marqueur du match avec 17 points, devant son coéquipier Nigel Hayes-Davis (11 points). Des contributions insuffisantes pour éviter la défaite.

Cette soirée aura donc souri à un seul des cinq Français présents : Matthew Strazel, vainqueur avec l'Anadolu Efes, tandis que Mathias Lessort, Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall repartent d'Istanbul avec une deuxième défaite européenne cette saison.