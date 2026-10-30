Cinq victoires, aucune défaite : Sur un nuage, Dijon compte bien prolonger sa série face à Nancy

Cinq matchs, cinq victoires en championnat. La JDA Dijon réalise un début de saison idéal sous les ordres de Vincent Dumestre, qui découvre cette saison le poste d'entraîneur principal en Betclic ÉLITE. Après ses succès contre Strasbourg (81-72), Pau (89-61), Limoges (108-96), Gravelines-Dunkerque (92-83) et Saint-Quentin (91-81), le club bourguignon aborde la réception de Nancy avec l'ambition de prolonger sa série.

Dijon veut poursuivre son début de saison parfait

Avec 92,2 points inscrits en moyenne pour 78,6 encaissés, Dijon présente un différentiel de +13,6 points par rencontre. La formation bourguignonne se distingue également par son efficacité offensive, avec 61,4 % de réussite à deux points et 39,3 % à trois points.

Dans la raquette, le meilleur rebondeur du championnat Shevon Thompson constitue l'un des principaux atouts dijonnais avec 13 points et 10,6 rebonds de moyenne. À ses côtés, Justin Bibbins (12,2 points et 7,6 passes décisives) assure l'organisation du jeu, tandis que Silas Melson reste sur une prestation à 22 points contre Saint-Quentin.

PROFIL JOUEUR Shevon THOMPSON Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 33 ans (10/06/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 13 #21 REB 10,6 #1 PD 0,2 #169

Un collectif performant qui permet à Laurent Legname, désormais directeur sportif après avoir quitté le banc dijonnais, d'aborder cette nouvelle étape avec satisfaction, mais sans euphorie. « On ne s'emballe pas », a-t-il notamment confié dans un entretien accordé à BeBasket.

Nancy affiche des progrès malgré un bilan compliqué

À l'opposé, le SLUC Nancy n'a remporté qu'une seule de ses cinq premières rencontres de championnat. Les hommes de Sylvain Lautié occupent la 14e place, avec un bilan d'une victoire pour quatre défaites.

Mais les dernières sorties lorraines donnent une autre lecture de ce début de saison. Après trois défaites consécutives, Nancy a débloqué son compteur face à Nanterre (80-65), avant de tenir tête à l'ASVEL sur son parquet, ne s'inclinant que de quatre points (78-74).

Le SLUC devra néanmoins élever son niveau d'efficacité pour rivaliser avec Dijon. Les Nancéiens inscrivent 74 points par match, soit 18,2 de moins que leurs adversaires du soir, et affichent 32,8 % de réussite à trois points.

📍 À Dijon, le groupe peaufine les derniers détails avant d’affronter la @jdadijonbasket ! 👀#GoSLUC pic.twitter.com/fO4Y4cs6gB — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 29 octobre 2026

Kevin Marsillon-Noléo (12,2 points et 5,6 rebonds), Carlos Marshall Jr. (11,8 points) et Mohammad Amini (10,8 points) figurent parmi les principales armes offensives nancéiennes. Le SLUC peut également s'appuyer sur sa capacité à provoquer des fautes, avec 18,8 lancers francs inscrits par rencontre contre 13 pour Dijon.

PROFIL JOUEUR Kevin MARSILLON-NOLÉO Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 24 ans (06/05/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 12,2 #33 REB 5,6 #21 PD 1,6 #80

Cinq matchs en dix jours : le défi physique du SLUC

Au-delà de l'opposition sportive, le calendrier constitue une autre difficulté pour Nancy. Contrairement à Dijon, qui ne participe pas à une compétition européenne cette saison, le SLUC doit composer avec les exigences de la FIBA Europe Cup.

Mercredi 28 octobre, les Lorrains se sont inclinés en Pologne contre King Szczecin (90-87), malgré les 18 points de Stéphane Gombauld, les 14 points de Marcus Hammond et les 13 de Kevin Marsillon-Noléo.

Moins de 48 heures après cette rencontre, les joueurs de Sylvain Lautié retrouvent donc le championnat sur le parquet dijonnais. Et leur programme ne s'arrête pas là : ils doivent ensuite se déplacer à Gries-Souffel, dimanche 1er novembre en Coupe de France, avant de recevoir Keravnos mardi 3 novembre en Coupe d'Europe.

Au total, Nancy aura disputé cinq rencontres en dix jours, entre son déplacement à l'ASVEL le 25 octobre et la réception de Keravnos le 3 novembre.

Face à une JDA qui a bénéficié d'une semaine sans match depuis son succès à Saint-Quentin, la gestion de la fatigue et des rotations pourrait devenir un facteur important. Reste à savoir si Nancy parviendra à confirmer ses progrès récents ou si Dijon conservera son invincibilité pour une sixième journée consécutive.