Les clubs professionnels de basket disposent généralement déjà de nombreux équipements destinés à la récupération et au suivi médical de leurs joueurs. Dans les échanges menés ces dernières semaines par AfterHope avec différentes structures, notamment en Betclic ELITE et en ELITE 2, un constat revient : l’enjeu n’est pas forcément d’ajouter durablement du matériel supplémentaire, mais parfois de pouvoir répondre rapidement à un besoin qui n’avait pas été anticipé.

Plusieurs blessures simultanées, un équipement qui ne correspond pas à l’articulation concernée, un joueur qui doit poursuivre son protocole à domicile ou encore un besoin limité à quelques semaines peuvent modifier temporairement les besoins d’un staff. C’est sur ces situations qu’AfterHope veut positionner son modèle de location de matériel de récupération.

Pourquoi louer du matériel de récupération lorsqu'un club est déjà équipé ?

Un club professionnel n’a pas nécessairement besoin de remplacer les machines dont il dispose. La question peut plutôt se poser lorsqu’un événement ponctuel crée une demande supplémentaire.

C’est notamment le cas lorsque plusieurs joueurs sont blessés en même temps. Le matériel habituellement disponible peut alors ne plus suffire pour permettre à chaque joueur de suivre son protocole dans les mêmes conditions.

Autre situation : une machine ou une attelle présente au club ne couvre pas nécessairement toutes les articulations susceptibles d’être touchées. Dans ce cas, acheter un nouvel équipement pour une utilisation limitée dans le temps n’est pas toujours la solution privilégiée.

La location permet alors de compléter temporairement le parc existant, sans modifier durablement l’organisation du club.

Poursuivre sa récupération à domicile

Le besoin ne s’arrête pas non plus à la porte du centre d’entraînement. Après une blessure, certains joueurs doivent poursuivre leur récupération en dehors des horaires de présence au club. Disposer temporairement du matériel à domicile peut alors permettre de prolonger un protocole défini avec les professionnels de santé qui accompagnent le sportif.

Cette situation correspond à l’un des usages sur lesquels AfterHope souhaite se développer : mettre à disposition un dispositif pendant la durée réellement nécessaire, puis le récupérer une fois la période terminée. La logique est différente d’un investissement permanent. Il ne s’agit pas de doubler tous les équipements déjà disponibles dans une structure, mais de répondre à une période précise durant laquelle un joueur a besoin d’un accès plus régulier au matériel.

Une solution pour les déplacements et les périodes chargées

Les déplacements constituent une autre problématique dans le basket professionnel. Entre les rencontres à l’extérieur, les voyages et les enchaînements de matchs, les joueurs ne disposent pas systématiquement des mêmes solutions qu’au centre d’entraînement.

Dans certaines situations, un équipement supplémentaire peut donc permettre à un sportif de poursuivre son protocole pendant un déplacement ou lors d’une période particulièrement dense du calendrier. Là encore, le caractère temporaire du besoin constitue l’intérêt principal de la location.

Centres de formation et NM1 : des besoins différents

La problématique peut être différente en dehors des premières divisions professionnelles. Selon AfterHope, les centres de formation ou certains clubs de NM1 peuvent disposer de moins de matériel que les structures de Betclic ELITE et d’ELITE 2. Le recours ponctuel à la location peut alors permettre d’accéder à un équipement sans devoir engager immédiatement un investissement important.

Le même raisonnement peut concerner un joueur qui souhaite disposer directement d’une solution chez lui, indépendamment du matériel accessible dans son club.

Ainsi, le besoin varie fortement selon le niveau de pratique, les équipements de la structure et la situation du sportif. Une équipe professionnelle déjà largement équipée n’aura pas les mêmes attentes qu’un centre de formation, un club disposant de moyens plus limités ou un joueur souhaitant poursuivre individuellement sa récupération.

La location comme complément plutôt que comme remplacement

C’est précisément sur ce positionnement qu’AfterHope souhaite désormais insister. La location n’a pas vocation à devenir une alternative systématique à l’achat pour les clubs disposant déjà de leurs propres équipements. Elle peut en revanche apporter de la souplesse lorsqu’une situation inhabituelle apparaît.

Pour une structure, la question devient alors moins « faut-il acheter ou louer ? » que « pendant combien de temps avons-nous réellement besoin de cet équipement ? »

Un matériel utilisé quotidiennement toute l’année peut naturellement avoir vocation à appartenir au club. À l’inverse, une machine nécessaire pendant quelques semaines pour accompagner une blessure ou renforcer temporairement les équipements disponibles correspond davantage au modèle proposé par AfterHope.

Adapter le matériel à la réalité de chaque blessure

Cette flexibilité concerne également le type de dispositif nécessaire. AfterHope propose notamment des solutions de cryothérapie compressive adaptées à différentes zones du corps. Pour un club, cela permet de solliciter un équipement spécifique lorsqu’une blessure nécessite un dispositif qui n’est pas déjà présent dans son parc.

L’entreprise assure également la mise à disposition et le suivi pendant la durée de location. Après avoir développé son approche autour de la récupération et du retour au terrain, AfterHope veut ainsi répondre à une problématique très concrète des structures : être capable d’augmenter temporairement leurs moyens sans forcément multiplier les achats.

Dans un secteur où les clubs professionnels sont déjà largement équipés, c’est donc davantage la disponibilité immédiate, la variété du matériel et la flexibilité d’utilisation qui peuvent donner un intérêt à la location.

*Article sponsorisé