Combien Brice Dessert a-t-il dû payer pour se libérer de son contrat avec l'Anadolu Efes ?

Après plusieurs mois d'attente, Brice Dessert (2,12 m, 23 ans) a enfin obtenu le feu vert de la NCAA pour porter le maillot de Louisiana State University (LSU). Comme annoncé mardi soir, le pivot français est désormais éligible pour la saison 2026-2027. Mais pour quitter l'Anadolu Efes, avec lequel il s'était engagé jusqu'en 2029, il a fallu négocier une indemnité conséquente : 750 000 dollars, selon Eurohoops.

750 000 dollars pour libérer Brice Dessert

Le montant est désormais connu. L'Anadolu Efes doit percevoir 750 000 dollars (environ 645 000 euros) pour autoriser Brice Dessert à rejoindre les Tigers de LSU. Le média européen ne précise toutefois pas qui prend directement en charge cette indemnité. Logiquement, dans ce cas de figure, elle sort de la poche du joueur.

Dès le mois de juillet, Alper Yılmaz, coordinateur général de l'Anadolu Efes, avait expliqué que le départ du Français vers la NCAA serait conditionné au versement d'un buyout, autrement dit une indemnité permettant de le libérer de ses obligations contractuelles.

Le pivot tricolore avait signé un contrat de quatre saisons avec le club stambouliote à l'été 2025, après son passage à la SIG Strasbourg. Pour sa première expérience en EuroLeague, il avait compilé 5,3 points et 2,5 rebonds de moyenne en 13 minutes de jeu.

Un retour à l'Anadolu Efes prévu dès 2027 ?

Particularité de cette opération : Brice Dessert ne dispose que d'une seule saison d'éligibilité en NCAA. Son aventure universitaire devrait donc prendre fin au printemps 2027, contrairement à celle d'autres joueurs européens arrivés aux États-Unis avec plusieurs années d'éligibilité.

Surtout, l'Anadolu Efes conserve ses droits contractuels pour la saison 2027-2028. Son retour à Istanbul est ainsi envisagé à l'issue de cette parenthèse américaine. L'opération ressemble donc davantage à un prêt d'une saison qu'à une séparation définitive.

À LSU, Dessert évoluera sous les ordres de Will Wade, aux côtés notamment du Croate Michael Ružić et de Mouhamed Dioubate, arrivé de Kentucky. Les Tigers doivent affronter Florida State samedi en match de préparation.

La NCAA rapporte aussi 500 000 dollars à la Virtus pour Saliou Niang

Le dossier Dessert n'est pas isolé. Eurohoops précise également que la Virtus Bologne doit recevoir une indemnité de 500 000 dollars pour le départ de l'Italien Saliou Niang (22 ans), lui aussi engagé à LSU.

Contrairement au Français, Niang dispose de plusieurs saisons d'éligibilité universitaire. Les deux opérations illustrent le coût désormais associé au recrutement de joueurs déjà sous contrat avec des clubs professionnels européens.

Pour Brice Dessert, le dossier administratif est désormais réglé. Son départ vers LSU rapporte une indemnité substantielle à l'Anadolu Efes, sans nécessairement mettre fin à son engagement avec le club turc.