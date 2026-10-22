Comment l'AS Monaco et Le Portel ont démarré la saison au niveau amateur, après leur disparition de Betclic ELITE ?

Quelques mois après leur disparition du paysage professionnel, l'AS Monaco et l'ESSM Le Portel ont repris la compétition à des échelons bien inférieurs à la Betclic ELITE. Les deux clubs, dont les structures professionnelles ont déposé le bilan durant l'été 2026, ont pu poursuivre leur activité grâce à leurs sections amateurs. Monaco est reparti en Nationale 3, tandis que Le Portel a retrouvé la Prénationale des Hauts-de-France.

Leurs situations sportives sont assez différentes. Sur le Rocher, l'ASM a déjà concédé deux défaites en six rencontres et doit composer avec une poule A de Nationale 3 particulièrement disputée. Dans le Pas-de-Calais, l'ESSM avait remporté ses trois premiers matchs avant de céder à domicile face à Saint-Martin-lez-Tatinghem (80-83), samedi 17 octobre, malgré les 18 points de Benoît Mangin.

L'AS Monaco déjà à deux défaites, mais toujours dans la course

Pour son début de saison en Nationale 3, l'AS Monaco a connu un début de saison contrasté. Après six rencontres, les Monégasques présentent un bilan de quatre victoires pour deux défaites, dans une poule A où aucune équipe n'est encore invaincue.

Leur parcours a débuté par une défaite sur le parquet du grand favori - avec dans ses rangs Steeve Ho You Fat, Tim Blue, Yegor Yegorov ou encore Arthur Rozenfeld - Golfe-Juan Vallauris (93-86), suivie d'un succès à domicile contre l'Aubagne Garlaban Basket (78-69), où joue Édouard Choquet. Les Monégasques ont ensuite gagné à Mantaille (88-83), avant d'enchaîner à Aubenas au terme d'une rencontre particulièrement offensive (103-101).

Une deuxième défaite est intervenue à Bastia (89-84), le 10 octobre. Monaco a toutefois retrouvé le chemin de la victoire samedi dernier (le 17 octobre) en dominant largement Eybens-Poisat (86-62).

Ce bilan laisse l'ASM à deux victoires du leader, le Tain-Tournon de Florent Tortosa (1,99 m, 37 ans), qui compte six succès en sept matchs. Mais la hiérarchie reste serrée : Golfe-Juan, Mantaille et Lorgues affichent chacun cinq victoires et deux défaites, tandis que Saint-Priest possède également cinq succès, en six rencontres.

La prochaine rencontre des Monégasques est programmée le 31 octobre sur le parquet de La Garde, avant un autre déplacement à Rousset, le 7 novembre.

Lenny Cerclier et Vincent Vermillac, les principaux marqueurs monégasques

L'AS Monaco s'appuie notamment sur Lenny Cerclier, son meilleur marqueur avec 23,3 points de moyenne après six rencontres. Il totalise déjà 140 points depuis le début du championnat.

Derrière lui, Vincent Vermillac occupe une place importante dans le dispositif offensif monégasque. Avec 102 points inscrits en six matchs, il tourne à 17 points de moyenne.

Alexandre Radnic complète le trio des principaux marqueurs avec 12,8 points par rencontre. Paul Giret (8,7 points), Peter Maggio (8,5 points) et Thibaud Merceron (6,2 points) participent également à la production offensive de l'équipe.

Avec quatre victoires en six journées, Monaco reste donc bien placé pour jouer les premiers rôles. Mais la concurrence est déjà dense dans cette poule A, où plusieurs formations ont pris de l'avance au classement.

Nationale 3 – Poule A (Monaco)

Rang Équipe MJ V D Diff. 1 Tain-Tournon 7 6 1 +108 2 Golfe-Juan Vallauris 7 5 2 +147 3 Mantaille Sportif 7 5 2 +34 4 Lorgues 7 5 2 +4 5 Saint-Priest 6 5 1 +94 6 AS Monaco 6 4 2 +28

Le Portel repart de Prénationale avec Benoît Mangin

Dans le Pas-de-Calais, l'ESSM Le Portel a dû repartir encore plus bas. Contrairement à Monaco, qui évolue en Nationale 3, le club stelliste dispute le championnat de Prénationale des Hauts-de-France.

La section amateur a pu préparer cette nouvelle saison et conserver une figure emblématique du club : Benoit Mangin. L'ancien capitaine de l'équipe professionnelle poursuit ainsi sa carrière sous les couleurs porteloises, désormais au niveau régional.

Sous la direction de Corentin Quehen, l'ESSM avait parfaitement commencé son championnat. Les Stellistes se sont d'abord imposés à Gravelines (71-65), avant d'écraser le Vieux-Lille (103-71), puis de dominer Tourcoing (80-48).

Trois victoires en trois matchs qui avaient placé Le Portel parmi les favoris de sa poule, avant un premier véritable test face à Saint-Martin-lez-Tatinghem, également invaincu avant le déplacement à la salle Georges-Carpentier.

Une première défaite à domicile malgré les 18 points de Mangin

Samedi 17 octobre, devant une salle Carpentier pleine, l'ESSM a finalement concédé sa première défaite de la saison face à Saint-Martin-lez-Tatinghem (80-83).

Les visiteurs, entraînés par Pascal Penet, ont pris l'avantage en fin de première mi-temps grâce notamment à leur secteur intérieur. Un 7-0 leur a permis de creuser l'écart pour mener 41-33 à la pause.

Le Portel a tenté de revenir, notamment en se rapprochant à 2 points (51-53) dans le troisième quart-temps. Mais les Stellistes n'ont jamais réussi à repasser devant. Dans les dernières secondes, Benoît Mangin a manqué un tir qui aurait pu envoyer les deux équipes en prolongation.

Selon La Voix du Nord, l'entraîneur portelois Corentin Quehen a regretté le manque de rigueur défensive de son équipe :

« Défendre fort nous permet de courir. Ce soir, on n'a pas réussi à imposer ce rythme et on a subi sur jeu placé. »

Malgré les 18 points de Benoît Mangin, Le Portel n'a pas réussi à contenir les principaux éléments adverses. Rémi Leviel a terminé meilleur marqueur stelliste avec 23 points. En face, l'ancien pivot professionnel Roger Zaki a inscrit 21 points et Tom Przybyla 16.

Cette défaite a fait perdre la première place de la poule D à l'ESSM, désormais deuxième avec trois victoires en quatre rencontres, derrière Saint-Martin-lez-Tatinghem, toujours invaincu.

Une montée en Nationale 3 déjà dans le viseur du Portel

Malgré ce premier revers, l'ESSM reste bien placée pour poursuivre son objectif de remontée. Le format de la Prénationale des Hauts-de-France prévoit quatre poules lors de la première phase, dont les deux premiers accéderont à un groupe de montée en 2027.

Les résultats obtenus entre les deux équipes qualifiées d'une même poule seront conservés pour cette deuxième phase. La défaite contre Saint-Martin-lez-Tatinghem pourrait donc peser dans la course à l'accession.

À l'issue de cette poule finale réunissant huit équipes, les trois premières obtiendront leur billet pour la Nationale 3.

Le Portel devra désormais confirmer face aux autres équipes de son groupe. Sa prochaine rencontre est prévue le 7 novembre à domicile contre Ostrohove, avant de recevoir Gravelines le 14 novembre.

Prénationale – Poule D (Le Portel)

Rang Équipe MJ V D Diff. 1 Saint-Martin-lez-Tatinghem 4 4 0 +45 2 ESSM Le Portel 4 3 1 +67 3 Tourcoing 4 2 2 -28 4 Vieux-Lille 4 1 3 -32 5 Ostrohove 4 1 3 -13 6 Gravelines (3) 4 1 3 -39

Pour les deux anciens pensionnaires de Betclic ELITE, la reconstruction sportive est donc engagée. Monaco doit retrouver de la régularité dans une poule A très compétitive de Nationale 3, tandis que Le Portel tente de remonter immédiatement en championnat de France. Deux trajectoires différentes, avec un même objectif à terme : retrouver un niveau national plus élevé.