Comment le Thunder peut-il survivre sans Jalen Williams et Cason Wallace ?

Sale temps pour le Thunder. Oklahoma City a subi un double coup dur lors de sa victoire contre les Clippers (108-101). Jalen Williams, victime d’une luxation de la cheville gauche et d’une fracture du péroné, et Cason Wallace, touché au labrum de l’épaule gauche, doivent tous deux être opérés et devraient manquer plusieurs mois. Malgré un début de saison parfait, Oklahoma City doit désormais trouver des solutions pour préserver ses ambitions.

The Thunder are dealt another injury blow as Alex Caruso is forced to the locker room with an ankle injury



GOD DAMN WHAT A CURSED SEASON TO OKC



And it just started, what the hell



At least it doesn't look too serious this time. pic.twitter.com/9wLFmXJJWq — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 27 octobre 2026

De plus, dans la nuit de lundi à mardi, un autre pépin est venu s'ajouter à la morosité ambiante puisque Alex Caruso s'est tordu la cheville droite contre Phoenix. Sa durée d’indisponibilité reste inconnue pour le moment mais Mark Daigneault essaye de retenir le positif malgré cette période noire.

« C’est difficile d’un point de vue compatissant. Ce sont des gars qui travaillent si dur. Ce sont de si grands joueurs. Donc, c’était un dur coup à avaler. Les gars ont fait un excellent travail en rendant hommage à cela de manière appropriée et en se préparant à jouer. »

Mark Daigneault on Thunder players’ mindset over the past 24 hours: “It’s tough from a compassionate standpoint. Those are guys that work so hard. They’re such great players. So, that was a tough pill. The guys did a great job of appropriately honoring that and getting themselves… pic.twitter.com/RNbvDq4TQ6 — Josue Pavón (@Joe_Sway) 27 octobre 2026

Un collectif uni dans la douleur

Le coach du Thunder assure d'ailleurs que malgré leur graves blessures Jalen Williams et Cason Wallace restent impliqués dans la vie du groupe couronné champion NBA en 2025. « Ils ont eu des nouvelles de Dub (Jalen Williams). Ils ont vu Cason. Donc, cela leur a permis de se sentir bien à l’idée de sortir sur le terrain et de concourir pour l’équipe. »

Et c'est bien le grand enjeu pour OKC désormais privé de son deuxième meilleur joueur. Essentiel lors du titre remporté en 2025, Jalen Williams avait déjà manqué une grande partie de la saison dernière en raison de problèmes physiques. Cason Wallace devait, lui, intégrer le cinq de départ après avoir signé une prolongation de contrat de cinq ans et 139 millions de dollars.

Des solutions sur le marché des transferts

Ces absences fragilisent particulièrement la défense extérieure du Thunder, déjà affectée cet été par les départs de Luguentz Dort, Aaron Wiggins et Isaiah Joe. Alex Caruso reste un défenseur majeur, mais son utilisation était limitée en saison régulière afin de le préserver pour les playoffs. Sa blessure constitue donc une incertitude supplémentaire.

Oklahoma City dispose toutefois de plusieurs leviers financiers pour renforcer son effectif. La franchise pourrait notamment bénéficier d’une exception d'environ 14 millions de dollars liée à la blessure d’un joueur.

The Thunder can apply for a disabled player exception worth ~$14M to sign a player or trade for someone with one year left on their contract, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/VoSjIauFQT — NBABase (@TheNBABase) 26 octobre 2026

Ainsi, plusieurs profils pourraient intéresser le Thunder, notamment Herb Jones, réputé pour ses qualités défensives, ou Derrick Jones Jr. et Kris Dunn, actuellement aux Clippers. La disponibilité de ces joueurs et les conditions financières des éventuelles opérations restent toutefois à prendre en compte.

Le Thunder toujours candidat au titre ?

Malgré ces coups durs, Oklahoma City conserve des arguments solides pour bien figurer en playoffs. La saison dernière, la franchise avait remporté 39 de ses 49 matchs sans Jalen Williams. Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren constituent toujours un tandem intéressant tandis qu’Ajay Mitchell et Jared McCain pourraient être davantage responsabilisés.

Shai Gilgeous-Alexander Poste : Meneur

Taille : 198 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Canada

Club : Oklahoma City Thunder Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 27,3 #7 REB 4,0 #159 PD 3,8 #71

Ainsi, le Thunder ne semble donc pas condamné à renoncer à ses ambitions, mais sa marge d’erreur s'en trouve réduite. La progression de ses jeunes joueurs et les décisions de sa direction sur le marché des transferts pourraient peser lourd dans la suite de la saison.