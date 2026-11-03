Comment Saint-Quentin a battu l’ASVEL ? « Une constance dans la discipline individuelle »

L'ASVEL n'est plus invaincue en Betclic ELITE. Lancés par cinq succès en autant de journées, les Villeurbannais ont cédé à Saint-Quentin (99-94) ce dimanche, à l'occasion de la sixième journée. Erick Neal a porté le SQBB avec 28 points et 13 passes décisives, mais c'est sur un autre registre que Raphaël Pascual a choisi d'ouvrir sa conférence de presse : la discipline individuelle de ses joueurs et leur capacité à encaisser les temps forts adverses sans vaciller.

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Le SQBB réalise l’exploit de faire tomber l’ASVEL de Tony Parker 🤯



Quelle prestation de nos joueurs, et quelle ambiance 👏🌋#Ensemble pic.twitter.com/tAcisXemlW — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) 1 novembre 2026

Raphaël Pascual salue la constance de Saint-Quentin face à l'ASVEL

Les 94 points concédés n'ont pas empêché l'entraîneur saint-quentinois de déceler des progrès en défense. Il a lui-même devancé la critique : « Les sceptiques diront qu'on a encore pris 94 points. » Avant de pointer ce qui, selon lui, a changé : « Pour le coup, je trouve qu'on n'a pas fait le yo-yo. Ça a été un match avec une constance dans la discipline individuelle. »

Cette solidité a pourtant été mise à rude épreuve. En tête à la pause (45-39), les Axonais ont vu l'ASVEL répliquer d'entrée par un 0-9 au retour des vestiaires. À cinq minutes du terme, les visiteurs menaient encore 83-80, sans jamais parvenir à creuser l'écart.

« Nos hauts ont été peut-être moins hauts que certaines semaines. Par contre, on avait dit qu'il fallait être discipliné sur nos bas », a résumé le technicien. Ses joueurs n'ont pas davantage été déstabilisés par la réussite de Tremont Waters, dont l'efficacité « ne nous a pas surpris », a-t-il assuré.

Erick Neal, d'abord une réponse en défense

Au moment d'évoquer Erick Neal, le technicien toulousain a commencé par saluer l'investissement de son meneur sans le ballon : « Il a répondu tout d'abord défensivement sur un certain nombre de choses. Malgré les tirs assez incroyables et très loin de Waters. » L'entraîneur attendait cette réaction après le match du mardi précédent, perdu contre Strasbourg. Cet engagement s'est traduit par 4 interceptions, venues s'ajouter à ses 28 points et 13 passes décisives. Adroit (7/14 aux tirs, dont 3/5 derrière l'arc), Neal a aussi converti ses 11lancers francs. Avec 3 rebonds en prime, le meilleur passeur de la saison a bouclé sa soirée à 38 d'évaluation en un peu plus de 33 minutes.

Qui d’autre que lui ? 🫣



Erick Neal MVP de la rencontre après un match PATRON 🌟👏#Ensemble pic.twitter.com/5fz5BplxMy — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) 2 novembre 2026

L'ancien coach du TOAC s'est toutefois gardé d'en faire une performance purement individuelle. « C'est une performance offensive où il bénéficie de plusieurs choses. D'abord, de notre confiance collective. Ensuite, du travail de ses coéquipiers », a-t-il détaillé. Le collectif picard a d'ailleurs mis en lumière ses shooteurs, avec 15 tirs primés sur 30 tentatives. De plus, le SQBB a réalisé un quasi sans-faute sur la ligne des lancers francs (20/21).

Neal ne compte pas changer son approche

Interrogé à son tour, Erick Neal a reconnu qu'il avait besoin d'une telle rencontre, après une série de tirs manqués. Pas question pour autant de changer quoi que ce soit à son jeu : « Je vais continuer à tirer, car c'est mon jeu. » Face à l'ASVEL, le Texan a retrouvé l'adresse tout en gardant la main sur la distribution, avec 13 passes décisives à la clé.

La plus précieuse est tombée dans la dernière minute. À 46 secondes du buzzer, le meneur a trouvé Jean-Philippe Dally, qui a porté l'avance saint-quentinoise à +6 (96-91). L'ancien international français Axel Toupane s'est chargé du point final sur la ligne des lancers francs, à huit secondes du terme, pour sceller un succès bâti sur un dernier quart-temps remporté 30-26.

Pour Raphaël Pascual, cette rencontre devait aussi changer le regard porté sur le travail défensif de son meneur. « J'espère qu'elle aura convaincu les plus sceptiques », a-t-il glissé au sujet de sa réponse sur le parquet. Au-delà des points et des passes, c'est cette implication que l'ancien entraîneur de Berck entend voir s'installer dans la durée.