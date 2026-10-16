Concurrencée par la NBA, l’EuroLeague promet 3,4 milliards d’euros sur dix ans à ses clubs

L’EuroLeague entend changer de dimension. Alors que la NBA prépare son propre projet de compétition européenne pour 2027, l'organisation continentale a dévoilé, ce vendredi 16 octobre, les grandes lignes de son plan pour les dix prochaines années. Validée à l’unanimité par ses 13 clubs actionnaires, cette feuille de route affiche une ambition majeure : redistribuer « 3,4 milliards d’euros » aux équipes participantes sur la décennie à venir.

Cette somme se décomposerait en deux parties. La première, estimée à 2,2 milliards d’euros, proviendrait des revenus générés par la compétition. Les 1,2 milliard restants seraient issus des droits d’entrée versés par les futurs détenteurs de franchises, dans le cadre de deux phases d’expansion envisagées en 2027 et 2031. L’objectif : renforcer les ressources des clubs tout en attirant de nouveaux investisseurs.

Une expansion pour changer d’échelle

Pour atteindre ses objectifs, l’EuroLeague ambitionne de passer de 20 à 24 équipes dès la saison 2027-2028, avec l’attribution de nouvelles franchises sur le long terme. Selon les chiffres communiqués par l’organisation, 15 offres fermes représentant un montant cumulé de 1,2 milliard d’euros ont déjà été reçues.

L’EuroLeague prévoit également de faire évoluer son modèle vers un système de franchises, afin d’offrir davantage de stabilité aux clubs et de rendre leur participation plus attractive pour les investisseurs. Cette transformation doit s’accompagner d’une revalorisation des actifs : la valeur cumulée des clubs disposant d’une licence de longue durée, actuellement estimée à 1,8 milliard d’euros, pourrait atteindre 5,4 milliards à l’horizon de dix ans.

Selon ses propres projections, la valeur de la compétition elle-même est appelée à progresser fortement, de 1,4 milliard d’euros aujourd’hui à près de 8 milliards, soit 5,7 fois sa valeur estimée actuelle.

Près de 650 millions d’euros de revenus commerciaux annuels

L’autre grand chantier concerne la croissance des revenus. L’EuroLeague vise 648 millions d’euros de recettes commerciales annuelles au terme de son plan, soit à l’issue de la prochaine décennie. Pour y parvenir, elle compte capitaliser sur le développement de ses partenariats, l'amélioration de l’expérience des spectateurs et une exploitation plus poussée de ses actifs numériques.

Selon ses dirigeants, les premiers indicateurs sont encourageants : les recettes commerciales ont progressé de 50 % au cours des trois dernières saisons, tandis que les revenus liés aux jours de match ont doublé sur la même période. L’organisation souhaite prolonger cette dynamique en développant notamment EuroLeague Basketball+, sa future plateforme numérique, et en facilitant la modernisation ou la construction de salles grâce à VenueCO, une structure destinée à accompagner les investissements dans les enceintes sportives.

La solidité financière des participants figure également parmi les priorités. Selon l’EuroLeague, environ 40 % des clubs titulaires d’une licence de longue durée sont aujourd’hui financièrement autonomes. L’objectif affiché est de porter cette proportion à 100 % à l’issue de la première phase du plan, grâce notamment à un encadrement financier renforcé et à des règles de fair-play financier plus strictes.

La NBA en toile de fond

Cette offensive économique intervient à un moment charnière pour le basket européen. La NBA souhaite lancer sa propre compétition sur le continent et poursuit ses discussions autour de ce projet, malgré l’absence d’accord avec l’EuroLeague à ce stade. Le lancement de la NBA Europe est programmé en octobre 2027, avec 16 équipes dont 12 franchises permanentes au sein de sa ligue.