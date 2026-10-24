Cooper Flagg blessé à l’épaule : les Mavericks retiennent leur souffle après une faute brutale

La soirée aurait pu être parfaite pour Cooper Flagg. Lancé sur un début de saison prometteur, le jeune joueur des Mavericks a été contraint de quitter ses coéquipiers après une mauvaise réception sur l’épaule gauche, vendredi face aux Pacers. En tentant de contrer son tir par derrière, Aaron Nesmith a provoqué une chute brutale qui a empêché l’ailier de conclure son action.

PACERS-MAVS GET CHIPPY AFTER

A FLAGRANT FOUL ON COOPER FLAGG 😳



Flagg went to the locker room after the hard foul pic.twitter.com/pQjg9P61KK — Bleacher Report (@BleacherReport) 24 octobre 2026

Le rookie de l'année 2026 n’a ensuite pas rejoué de la rencontre, remportée par Dallas sur le score de 121 à 105. Le joueur avait d'ailleurs déjà inscrit 14 points, capté 5 rebonds et délivré 6 passes décisives en seulement 17 minutes. Deux jours après avoir marqué 32 points lors du match d’ouverture, l'ancien de Duke semblait parti pour signer une nouvelle performance de haute volée.

L’inquiétude concerne particulièrement l’épaule gauche de Cooper Flagg, déjà touchée lors de sa première saison professionnelle. Après la rencontre, Dusty May, l’entraîneur des Mavericks, a indiqué que son joueur avait de douleurs et qu’il serait examiné dans les prochains jours.

The guys love Dusty May. pic.twitter.com/YNs80P1Q3i — Noah Weber (@noahweber00) 24 octobre 2026

Sa durée d'indisponibilité inconnue

« Franchement, je n’en sais rien », a-t-il répondu au sujet d’une éventuelle IRM. « Je l'ai vu dans les vestiaires, il est de bonne humeur. On en saura plus dans les prochains jours. » a ajouté le technicien.

Le calendrier ne laisse que peu de répit à Dallas, puisque les coéquipiers de Kyrie Irving reçoivent les Spurs dès samedi pour un deuxième match en deux jours. L’éventuelle absence de Cooper Flagg constituerait un coup dur pour les Mavs, qui devront attendre les prochains examens pour connaître la gravité de sa blessure.

Une faute qui provoque des tensions entre les deux équipes

Au-delà de la blessure, l’action a provoqué une vive réaction des joueurs de Dallas. Naji Marshall est notamment venu confronter Aaron Nesmith sous le panier, déclenchant une brève échauffourée. Après avoir visionné les images, les arbitres ont sanctionnée l'ailier des Pacers d'une faute flagrante de niveau 1 ainsi qu’une double faute technique pour les deux joueurs.

Malgré la controverse, l’entraîneur de Dallas n'a pas souhaité tomber sur le joueur de 27 ans, qu’il connaît depuis le lycée. « Écoutez, Nesmith est un type formidable, un joueur exceptionnel. Je le connais depuis le lycée. C’est évidemment un geste malheureux. J’espère que Coop va bien », a conclu l'ancien entraîneur de Michigan.