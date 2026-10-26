Cooper Flagg de retour dès lundi soir avec les Mavericks ?

Les Mavericks peuvent souffler. Blessé à l’épaule gauche vendredi contre les Pacers, Cooper Flagg a franchi une première étape vers son retour en participant à l’entraînement de lundi avec ses coéquipiers. L’ailier reste incertain pour la réception du Heat, mais cette reprise constitue un signe positif après une blessure qui avait suscité des inquiétudes.

Status alert: Cooper Flagg (shoulder) participating at shootaround Monday.pic.twitter.com/U5ekYwz8fb — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 26 octobre 2026

Le rookie s’était blessé en fin de première mi-temps face à Indiana et n’avait pas disputé la seconde période. Dallas avait annoncé qu’il manquerait le match contre les Spurs de Victor Wembanyama samedi, avant de prévoir une nouvelle évaluation médicale au cours de la semaine. Dimanche, son statut pour la rencontre contre Miami avait évolué vers celui de joueur incertain.

La blessure de Cooper Flagg est survenue après un contact avec Aaron Nesmith, sans doute frustré par le score (Dallas menait 73-40 à ce moment-là). Alors que le rookie de l'année 2025-26 semblait se diriger vers un dunk en contre-attaque, l’ailier des Pacers, très en retard sur sa tentative de contre l’a déséquilibré. Le joueur de Dallas s'est ensuite mal réceptionné, mettant tout son poids sur son épaule gauche.

Aaron Nesmith was called for a Flagrant 1 for this play on Cooper Flagg.



Double technicals were given to Nesmith and Naji Marshall after the play. pic.twitter.com/P0xLooKo9S — ESPN (@espn) 24 octobre 2026

Une faute qui a provoqué une altercation

Derrière, l’action a provoqué une altercation entre plusieurs joueurs. Aaron Nesmith et Naji Marshall ont notamment écopé d’une faute technique. Cette mauvaise intervention a d'ailleurs complétement coupé l'élan de Cooper Flagg.

En seulement 17 minutes, le sophomore avait inscrit 14 points, capté 5 rebonds, délivré 6 passes décisives et signé 3 interceptions. Malgré son absence, les Mavericks ont finalement remporté la rencontre sur le score de 121-105, malgré l’absence de leur jeune star en seconde période.

Cooper Flagg Poste : Ailier fort

Taille : 206 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 25,0 #10 REB 5,3 #89 PD 6,3 #22

Sa participation à l’entraînement de lundi représente donc un motif d’optimisme pour Dallas. Ainsi, l'ailier pourrait bien reprendre sa marche en avant plus vite que prévu et reprendre sa progression aux côtés de Kyrie Irving. Cette saison, Cooper Flagg devrait déjà faire partie des candidats à une sélection pour le All-Star Game.