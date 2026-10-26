Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Cooper Flagg de retour dès lundi soir avec les Mavericks ?

Blessé après une chute contre les Pacers il y a deux jours, Cooper Flagg a participé à l’entraînement des Mavericks lundi. Un signal encourageant pour la jeune star, annoncée incertaine avant la rencontre face au Heat.
|
Résumé
Écouter
Cooper Flagg de retour dès lundi soir avec les Mavericks ?
Cooper Flagg de retour dès lundi soir avec les Mavericks ?
Crédit photo : Jerome Miron-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Les Mavericks peuvent souffler. Blessé à l’épaule gauche vendredi contre les Pacers, Cooper Flagg a franchi une première étape vers son retour en participant à l’entraînement de lundi avec ses coéquipiers. L’ailier reste incertain pour la réception du Heat, mais cette reprise constitue un signe positif après une blessure qui avait suscité des inquiétudes.

Le rookie s’était blessé en fin de première mi-temps face à Indiana et n’avait pas disputé la seconde période. Dallas avait annoncé qu’il manquerait le match contre les Spurs de Victor Wembanyama samedi, avant de prévoir une nouvelle évaluation médicale au cours de la semaine. Dimanche, son statut pour la rencontre contre Miami avait évolué vers celui de joueur incertain.

La blessure de Cooper Flagg est survenue après un contact avec Aaron Nesmith, sans doute frustré par le score (Dallas menait 73-40 à ce moment-là). Alors que le rookie de l'année 2025-26 semblait se diriger vers un dunk en contre-attaque, l’ailier des Pacers, très en retard sur sa tentative de contre l’a déséquilibré. Le joueur de Dallas s'est ensuite mal réceptionné, mettant tout son poids sur son épaule gauche.

Une faute qui a provoqué une altercation

Derrière, l’action a provoqué une altercation entre plusieurs joueurs. Aaron Nesmith et Naji Marshall ont notamment écopé d’une faute technique. Cette mauvaise intervention a d'ailleurs complétement coupé l'élan de Cooper Flagg.

En seulement 17 minutes, le sophomore avait inscrit 14 points, capté 5 rebonds, délivré 6 passes décisives et signé 3 interceptions. Malgré son absence, les Mavericks ont finalement remporté la rencontre sur le score de 121-105, malgré l’absence de leur jeune star en seconde période.

Cooper Flagg

  • Poste : Ailier fort
  • Taille : 206 cm
  • Âge : 19 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Dallas Mavericks

Stats 2026-2027 / NBA

PTS25,0#10
REB5,3#89
PD6,3#22

Sa participation à l’entraînement de lundi représente donc un motif d’optimisme pour Dallas. Ainsi, l'ailier pourrait bien reprendre sa marche en avant plus vite que prévu et reprendre sa progression aux côtés de Kyrie Irving. Cette saison, Cooper Flagg devrait déjà faire partie des candidats à une sélection pour le All-Star Game.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

NBA
NBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit