Face à la lanterne rouge de l’EuroLeague (Baskonia), l’ASVEL avait un coup à faire. Notamment car ils sortaient d’une belle victoire à la maison face au Partizan, avec une grosse remontada dans les 6 dernières minutes (24-6). Tony Parker l’avait expliqué après cette rencontre : « c’était de loin notre meilleur match défensif. » Avant de mettre en garde les siens, pour que leur ambition ne baisse pas : « Pour confirmer cette belle victoire, il faut gagner contre Vitoria. On est déjà à un tournant de la saison. » Message entendu par les Villeurbannais.

Un bien faible adversaire

Dans le deuxième match d’une série de quatre à la maison en EuroLeague, ils n’ont pas fait dans le détail face à une bien faible équipe basque, qui restait sur six défaites consécutives. Quinze points d’avance au final (94-79), mais un écart qui est monté au-dessus des 20 points grâce à des grosses performances des meneurs Tyty Washington (21 points, 29 d’évaluation) et Patty Mills (20 points).

Déjà mal en point sur le plan comptable, cette équipe de Baskonia ne pouvait pas compter sur Rodion Kurucs, Chris Duarte, Tadas Sedekerskis ou ses deux “Souza”, tous les cinq absents. En revanche, Clément Frisch (7 points en 28 minutes) et le très jeune Stefan Joksimovic (9 points en 19 minutes) — MVP de l’EuroBasket U18 remporté par sa Slovénie cet été — ont eu beaucoup de temps de jeu.

Tout comme le vétéran Kenneth Faried (17 points, 8 rebonds), qui a dû se sentir bien faible dans cet effectif. Après avoir démarré très fort à 3-points, les Villeurbannais ont continué à enfoncer leurs adversaires, réglant au passage leur problème de relâchement au retour des vestiaires.

« L'alchimie est folle ! »

Avec 24 passes décisives pour 13 turnovers, ainsi qu’une adresse extérieure encore au-delà des 40% (12/26, soit 46%), cette équipe est en belle forme. La défense est toujours au point (79 poins encaissés), et l'attaque suit.

Patty Mills a apprécié la cohésion collective qui règne dans ce groupe, au micro de l’EuroLeague TV : « L’alchimie du groupe est assez folle pour le peu de temps qu’on a passés ensemble. C’est un super groupe, avec des jeunes, des joueurs expérimentés et des leaders. Je m’amuse beaucoup, j’adore être dans ce groupe ! »

Reste à capitaliser sur cette bonne forme pour faire mieux que 14e, la place actuelle de l'ASVEL. Deux nouvelles occasions lors des deux prochains matchs européens, toujours à domicile contre le Bayern et Besiktas.