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Coup double pour l'ASVEL qui remonte la pente en EuroLeague !

EuroLeague - Portés par Tyty Washington (21 pts) et Patty Mills (20 pts), les Villeurbannais ont dominé la lanterne rouge de l'EuroLeague Baskonia (94-79) pour signer une deuxième victoire consécutive à domicile.
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Coup double pour l'ASVEL qui remonte la pente en EuroLeague !
Les deux vétérans de l'ASVEL
Crédit photo : Infinity Nine Media / ASVEL
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Face à la lanterne rouge de l’EuroLeague (Baskonia), l’ASVEL avait un coup à faire. Notamment car ils sortaient d’une belle victoire à la maison face au Partizan, avec une grosse remontada dans les 6 dernières minutes (24-6). Tony Parker l’avait expliqué après cette rencontre : « c’était de loin notre meilleur match défensif. » Avant de mettre en garde les siens, pour que leur ambition ne baisse pas : « Pour confirmer cette belle victoire, il faut gagner contre Vitoria. On est déjà à un tournant de la saison. » Message entendu par les Villeurbannais.

Un bien faible adversaire

Dans le deuxième match d’une série de quatre à la maison en EuroLeague, ils n’ont pas fait dans le détail face à une bien faible équipe basque, qui restait sur six défaites consécutives. Quinze points d’avance au final (94-79), mais un écart qui est monté au-dessus des 20 points grâce à des grosses performances des meneurs Tyty Washington (21 points, 29 d’évaluation) et Patty Mills (20 points).

Tyty WASHINGTON
Tyty WASHINGTON
21
PTS
5
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
ASV
94 79
BAS

Déjà mal en point sur le plan comptable, cette équipe de Baskonia ne pouvait pas compter sur Rodion Kurucs, Chris Duarte, Tadas Sedekerskis ou ses deux “Souza”, tous les cinq absents. En revanche, Clément Frisch (7 points en 28 minutes) et le très jeune Stefan Joksimovic (9 points en 19 minutes) — MVP de l’EuroBasket U18 remporté par sa Slovénie cet été — ont eu beaucoup de temps de jeu.

Clément FRISCH
Clément FRISCH
7
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASV
94 79
BAS

Tout comme le vétéran Kenneth Faried (17 points, 8 rebonds), qui a dû se sentir bien faible dans cet effectif. Après avoir démarré très fort à 3-points, les Villeurbannais ont continué à enfoncer leurs adversaires, réglant au passage leur problème de relâchement au retour des vestiaires.

ASVEL 94 - 79 Baskonia Vitoria-Gasteiz · EuroLeague 2026-2027 · 30/10/2026

Leaders

ASVELBaskonia Vitoria-Gasteiz
PTSTyTy Washington 21Kenneth Faried 17
REBJae Crowder 5Kenneth Faried 8
PDJae Crowder 5A.J. Lawson 3

Statistiques d'équipe

ASVELBaskonia Vitoria-Gasteiz
TIRS58,7 %41,9 %
3PTS12/264/22
LF8/1123/29
REB3135
RO1018

« L'alchimie est folle ! »

Avec 24 passes décisives pour 13 turnovers, ainsi qu’une adresse extérieure encore au-delà des 40% (12/26, soit 46%), cette équipe est en belle forme. La défense est toujours au point (79 poins encaissés), et l'attaque suit.

Patty MILLS
Patty MILLS
20
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
ASV
94 79
BAS

Patty Mills a apprécié la cohésion collective qui règne dans ce groupe, au micro de l’EuroLeague TV : « L’alchimie du groupe est assez folle pour le peu de temps qu’on a passés ensemble. C’est un super groupe, avec des jeunes, des joueurs expérimentés et des leaders. Je m’amuse beaucoup, j’adore être dans ce groupe ! »

Reste à capitaliser sur cette bonne forme pour faire mieux que 14e, la place actuelle de l'ASVEL. Deux nouvelles occasions lors des deux prochains matchs européens, toujours à domicile contre le Bayern et Besiktas.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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