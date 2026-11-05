Au moins trois duels estampillés Betclic ELITE au programme des 8e de finale de Coupe de France

La Coupe de France masculine entre dans une nouvelle phase. Après les trois premiers tours, les huit clubs français engagés sur la scène européenne font leur apparition dans la compétition à l'occasion des huitièmes de finale. Le tirage au sort a été effectué par le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler, et a notamment accouché de plusieurs confrontations entre pensionnaires de Betclic ÉLITE.

De belles affiches pour les huitièmes de finales de la Coupe de France 🏆🇫🇷



⚔️ 3️⃣ duels entre équipes de Betclic Elite@CB_officiel vs @ParisBasketball @Nanterre92 vs @JLBourgBasket@sigstrasbourg vs @EBPLO#CDFBasket Donnez-nous vos pronostics en commentaires 👇 pic.twitter.com/U8NaEEfbFk — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 5 novembre 2026

10 ou 11 pensionnaires de Betclic ELITE en lice en 8e de finale

Parmi les affiches les plus attendues, Cholet recevra Paris, remake de leur dernière confrontation en championnat (victoire 94-90 de CB après prolongation ce mardi). Un duel entre deux équipes habituées aux joutes européennes, qui promet une belle opposition.

Cela faisait cinq ans et une réception de Poitiers que l'équipe des Mauges n'avait plus accueilli de rencontre en Coupe de France !

Autre confrontation 100 % Betclic ÉLITE : Nanterre 92 accueillera la JL Bourg, tandis que la SIG Strasbourg retrouvera l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Enfin, Le Mans pourrait retrouver Nancy, selon l'issue de la rencontre décalée du troisième tour contre Challans (NM1) enfin programmée au dimanche 29 novembre, à 17h30, à la salle Michel-Vrignaud. Mais en cas de qualification des pensionnaires de troisième division face au SLUC (+14 à l'entre-deux), les Manceaux devront se déplacer en Vendée.

Encore plusieurs clubs de NM1 en course

Autre équipe de NM1 encore en lice, Berck - tombeur de Besançon ce lundi en 16e - aura fort à faire avec la réception de Dijon - vainqueur de Limoges ce mardi en 16e - et tentera de conserver ses 14 points d'avance au démarrage.

A noter que le vainqueur du duel 100 % NM1 entre Boulogne-sur-Mer et Rennes retrouvera un pensionnaire d'ELITE 2, Poitiers ou Caen.

Enfin, Hyères-Toulon et Blois (ELITE 2) auront le privilège de recevoir respectivement l'ASVEL et l'Elan Chalon (Betclic ELITE) avec 7 points d'avance à l'entre-deux.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France masculine sont programmés pour le mardi 2 décembre 2026, à 20 heures, sous réserve de modifications.

Le programme des huitièmes de finale :

Boulogne-sur-Mer (NM1, +7) ou Rennes (NM1, +7) – Poitiers (Élite 2) ou Caen (Élite 2)

Berck (NM1, +14) – Dijon (Betclic Élite)

Le Mans (Betclic Élite) – Challans (NM1, +14) ou Nancy (Betclic Élite)

Blois (Élite 2, +7) – Chalon-sur-Saône (Betclic Élite)

Hyères-Toulon (Élite 2, +7) – ASVEL (Betclic Élite)

Cholet (Betclic Élite) – Paris (Betclic Élite)

Nanterre (Betclic Élite) – Bourg-en-Bresse (Betclic Élite)

Strasbourg (Betclic Élite) – Pau-Lacq-Orthez (Betclic Élite)

En cas de victoire de Challans face à Nancy lors du match décalé du troisième tour, la rencontre des huitièmes de finale sera inversée et Le Mans se déplacera en Vendée.