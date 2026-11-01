Coupe de France féminine : les affiches du troisième tour

Tiré au sort ce vendredi 30 octobre par Thierry Dudit, trésorier général de la FFBB, le troisième tour de la Coupe de France Féminine offrira trois duels entre pensionnaires de La Boulangère Wonderligue, le mercredi 16 décembre à 20 heures, dont celui entre le BLMA et Lyon.

Cette étape verra aussi débarquer dans la compétition les cinq clubs de l'élite engagés en EuroCup, tandis que Voiron et Trith-Saint-Léger, seuls rescapés de LF2, recevront respectivement Landerneau et Villeneuve d'Ascq.

Coupe de France féminine : les cinq clubs d'EuroCup font leur entrée

Charnay, Chartres, Landerneau, Lattes-Montpellier et Villeneuve d'Ascq font donc leur apparition dans ce troisième tour du Trophée Joë Jaunay. Ils y retrouvent les cinq équipes qui ont franchi le tour précédent : Angers, Lyon et Toulouse, de La Boulangère Wonderligue, ainsi que Voiron et Trith-Saint-Léger, issus de LF2.

Le tableau réserve ainsi trois confrontations entre formations de l'élite, parmi lesquelles Chartres – Charnay et Toulouse – Angers. Le grand rendez-vous se disputera sur le parquet du BLMA, face à des Lyonnaises qui arrivent avec la confiance d'une qualification arrachée avec caractère. Ce mercredi, elles ont fait plier Monaco, leader de LF2 (71-81). Les joueuses de Yoann Cabioc'h ont alors repris le contrôle pour ne plus le lâcher.

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🎱 Le tirage au sort 🍀 du 3e tour de la Coupe de France féminine a été effectué ce matin au siège de la FFBB à Paris 🗼 pic.twitter.com/yDvXUHAf3s — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 30 octobre 2026

Voiron et Trith-Saint-Léger, deux outsiders face à l'élite

Trith-Saint-Léger a gagné le droit de recevoir Villeneuve d'Ascq, après avoir successivement écarté Aulnoye puis Mondeville. Les promues en LF2 ont validé leur billet d'un souffle sur le parquet normand (64-65), grâce notamment aux 19 points d'Audrone Zdaneviciute. Pensionnaire de LF2, le Pays Voironnais défiera par ailleurs Landerneau.

Le programme du troisième tour, ce mercredi 16 décembre 2026 à 20 heures :

• Voiron (LF2) – Landerneau (La Boulangère Wonderligue)

• Lattes-Montpellier (La Boulangère Wonderligue) – Lyon (La Boulangère Wonderligue)

• Toulouse (La Boulangère Wonderligue) – Angers (La Boulangère Wonderligue)

• Chartres (La Boulangère Wonderligue) – Charnay (La Boulangère Wonderligue)

• Trith-Saint-Léger (LF2) – Villeneuve d'Ascq (La Boulangère Wonderligue)