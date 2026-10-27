Coupe de France : invaincu et impressionnant, Monaco peut-il faire tomber l'ASVEL ?

Monaco Basket Association réalise un début de saison particulièrement convaincant en Ligue Féminine 2. Après cinq journées de championnat, le club de la Principauté occupe la première place du classement avec un bilan parfait de cinq victoires pour aucune défaite. Mais au-delà de cette invincibilité, c'est surtout l'ampleur de ses succès qui retient l'attention.

Cinq victoires et un différentiel de +195 points : Monaco impressionne

Depuis le lancement de la saison, les Monégasques ont successivement dominé Rouen Bihorel (89-41), le Pôle France (108-52), Mondeville (75-66), Champagne Basket Féminin (111-56) et Trith (76-49). Cinq rencontres remportées avec des écarts de 48, 56, 9, 55 et 27 points.

Avec 459 points inscrits contre 264 encaissés, Monaco affiche une moyenne de 91,8 points marqués et seulement 52,8 encaissés par rencontre. Une domination statistique qui traduit l'excellent départ des Monégasques, même si leur victoire plus serrée contre Mondeville (75-66) rappelle que toutes leurs rencontres n'ont pas été à sens unique.

Cette dynamique s'étend également à la Coupe de France. Le 17 septembre dernier, Monaco avait écarté La Tronche Meylan (77-50) pour poursuivre son parcours dans la compétition.

L'ASVEL, un adversaire d'un tout autre calibre

Ce mercredi, la formation monégasque devra toutefois franchir un cap. Face à elle se dressera Lyon ASVEL Féminin, pensionnaire de La Boulangère Wonderligue et actuellement cinquième du championnat de France.

Pour les Lyonnaises d'Aïnhoa Risacher, cette rencontre marque leur entrée dans la compétition. Un déplacement qui ne s'annonce pas anodin face à une équipe monégasque qui n'a pas encore connu la défaite cette saison.

PROFIL JOUEUR Aïnhoa RISACHER Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 185 cm Âge: 19 ans (13/07/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / La Boulangère Wonderligue PTS 8,2 #50 REB 4,2 #41 PD 4 #12

L'opposition entre les deux formations présente un intérêt particulier. D'un côté, Monaco s'appuie sur une dynamique impressionnante en deuxième division. De l'autre, l'ASVEL évolue chaque semaine au plus haut niveau national, face à des adversaires d'un calibre supérieur à ceux rencontrés jusqu'ici par les Monégasques en championnat.

Les statistiques offensives et défensives de Monaco constituent donc un indicateur de sa forme actuelle, mais ne permettent pas, à elles seules, de mesurer ses chances de qualification contre une formation de Wonderligue.

Un premier véritable test pour les ambitions monégasques

L'affiche constitue l'un des rendez-vous les plus intéressants de ces 16es de finale de Coupe de France féminine. Monaco possède l'occasion de prolonger son invincibilité toutes compétitions confondues et de mesurer son niveau face à une formation installée dans l'élite.

Pour Lyon, l'enjeu sera d'éviter le piège tendu par le leader de LF2 et de faire respecter la hiérarchie entre les deux divisions.

La rencontre est programmée ce mercredi 28 octobre à 20h sur le Rocher. Elle sera diffusée en direct sur les chaînes YouTube de la FFBB et de Monaco Info.

Une chose est certaine : avec cinq victoires et un différentiel de +195 points en championnat, Monaco aborde ce rendez-vous avec des arguments statistiques solides. Reste à savoir si cette domination en LF2 pourra se confirmer face à l'ASVEL.

Sondage de la rédaction · Coupe de France Monaco peut-il créer la surprise face à l'ASVEL Féminin ? Monaco va créer l'exploit

L'ASVEL va faire respecter la hiérarchie

Le match sera très serré

Programme du 2e tour de la Coupe de France féminine, Trophée Joë Jaunay

Mercredi 28 octobre à 20h00