Jusqu'ici, la carrière de Jahvon Blair ressemble à celle d'un gros joueur de championnat de seconde zone.

Le scoreur canadien a particulièrement brillé dans les championnats d'été du Canada ou du Mexique, en Finlande et surtout en ÉLITE 2.

Avec Poitiers puis avec Roanne, l'arrière a survolé la Pro B ces deux dernières années (18 points de moyenne), tenant même un rôle majeur dans le sacre de la Chorale la saison dernière.

Jahvon Blair (Poitiers) - Jahvon Blair (Roanne) · ELITE 2 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Jahvon Blair Jahvon Blair MJ 36 17 PTS 17,8 18 REB 2,8 1,5 PD 2,2 2,6 IN 0,6 0,7 CO 0 0

Comme en Grèce, cinq ans plus tôt...

Mais dans les championnats majeurs, c'est malheureusement autre chose... Lorsqu'il était rookie, en 2021, Jahvon Blair avait été testé par Lavrio. Mais son expérience avait tourné court : deux apparitions contre deux géants (Olympiakos et Malaga), zéro point et un billet simple pour la Finlande.

Cette année, l'ancien poitevin a obtenu une nouvelle opportunité : celle d'accompagner Roanne en Betclic ÉLITE. Pour cela, il a semblé mettre toutes les chances de son côté, quitte à revenir dans la Loire dès le mois de juillet pour terminer sa rééducation suite à son opération de l'épaule. Mais cela n'a pas été concluant.

Auteur d'un match historiquement faible en Supercoupe (-12 d'évaluation), Jahvon Blair n'a jamais réussi à reprendre confiance, ni à entrer dans les plans de T.J. Parker. La faute notamment à une volonté défensive assez peu marquée.

PROFIL JOUEUR Jahvon BLAIR Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 28 ans (27/03/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 1,5 #183 REB 0 #190 PD 0,5 #165

La BBL, après l'ESAKE et la Betclic ÉLITE ?

Remercié le week-end dernier, après avoir été inutilisé lors des trois derniers matchs de la Chorale, le champion de France ÉLITE 2 va quand même disposer d'une nouvelle occasion de montrer qu'il peut peser dans une première division.

Selon nos informations, Jahvon Blair est attendu à Hambourg, le club du pivot roannais Nicolas Pavrette. Lanterne rouge de BBL, l'équipe allemande se débat entre une série de cinq défaites de rang et une cascade de blessures, dont l'ex-nanterrien Zakai Zeigler.

Habitués à piocher en LNB, les Towers devraient donc récidiver, moins de 24 heures après avoir déjà officialisé l'arrivée de Juwan Gary, transfuge de Pau. Et pour enfin permettre à Jahvon Blair de devenir un vrai joueur d'un bon championnat ?!