Remarquable d'adaptation depuis son arrivée à Lleida cet été, Zacharie Perrin devra visiblement patienter avant de franchir un nouveau palier.

Convoqué au prochain rassemblement des Bleus par Frédéric Fauthoux, l'intérieur de 22 ans suscite déjà d'importants intérêts dans la compétition reine continentale : l'EuroLeague. Mais, dans les colonnes du quotidien espagnol Sport, le président de Lleida, Albert Aliaga, a indiqué ne rien vouloir entendre pour le moment.

Malgré des offres reçues et avoisinant le demi-million d'euros, la formation catalane n'est pas disposée à voir partir son jeune talent "avant janvier".

L'EuroLeague s'agite, après son adaptation à la Liga

Arrivé au mois d'août depuis Hambourg, Zacharie Perrin (2,08 m, 22 ans) n'a pas tardé à prendre la mesure de la Liga. Sur ses six premières sorties avec Lleida, le Bisontin tourne déjà à 12,5 points, à 62,5 % de réussite aux tirs, 6,7 rebonds (10e meilleur du championnat) et 1,3 passe décisive pour 15,3 d'évaluation en 25 minutes.

Zacharie Perrin (Veolia Towers Hamburg) - Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) · EuroCup 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Zacharie Perrin Zacharie Perrin MJ 17 6 PTS 13,1 12,5 REB 8,1 6,7 PD 1,1 1,3 IN 0,4 0,8 CO 0,4 0,5

Des prestations très solides, qui viennent confirmer sa saison passée en EuroCup avec Hambourg , quelques mois après son titre de MVP de l'Euro U20 2024.

Alors forcément, son profil d'intérieur jeune, mobile et physique ne laisse pas indifférents les recruteurs d'EuroLeague. Ainsi, selon les informations du quotidien basque El Correo, Baskonia a fait du Français sa cible prioritaire depuis le mois de septembre, pour combler un besoin criant dans sa raquette.

"Il ne partira pas"

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Lleida, Zacharie Perrin dispose bel et bien d'une clause de libération vers l'EuroLeague. Mais celle-ci est seulement activable en janvier 2027, adossée à un montant de transfert autour des 200 000 euros. Des paramètres que le club basque a tenté de court-circuiter, en formulant d'ores-et-déjà une offre de 500 000 euros pour racheter le contrat du joueur.

Une offre directement refusée par Lleida, selon nos confrères.

Quelques jours plus tard, ce mercredi 4 novembre, le président d'iLERNA Lleida, Albert Aliaga, a tenu à clarifier publiquement la position de son club, dans les colonnes de Sport. "Il y a eu une offre, il y a eu de l'intérêt, mais il ne partira pas. En janvier, nous ne savons pas ce qui se passera. Il y a une chance qu'il puisse sortir."

Choix strictement sportif dans l'immédiat, ou jeu de poker menteur pour faire grimper les enchères d'ici l'hiver ? Telle est la question. Car le président a aussi indiqué, pour d'autres dossiers de son effectif, que des offres pourraient être étudiées. Les portes de Lleida sont donc entrouvertes...

Zacharie Perrin semble en tout cas parti pour naviguer autour d'un îlot de rumeurs le concernant sur les dernières semaines de 2027. Une situation qu'il gère parfaitement, décrit le président de Lleida, qui souligne son engagement et sa concentration toujours entiers.

Un palier supérieur l'attend pour sûr d'ici-là : celui des premières capes sous le maillot de l'équipe de France A, dès la fenêtre de novembre.