[Courtside] 4 défaites de suite et une 15e place au classement : Mais qu'est ce qui cloche au Limoges CSP ?!

Une victoire en six matches, quatre défaites consécutives et une avant-dernière place au classement : le Limoges CSP est déjà en difficulté en Betclic ELITE. Battus à Pau lors du Clasico, puis à domicile par Boulazac après prolongation, les Limougeauds ne parviennent pas à lancer leur saison. La blessure de Nicolas Lang, survenue dans le Béarn, complique encore la situation.

Pourtant, le club dispose cette saison de la quatrième masse salariale de Betclic ELITE, contre la neuvième en 2025-2026. Un investissement supplémentaire qui devait permettre au CSP de retrouver des ambitions plus élevées. Mais les résultats interrogent sur les choix effectués lors de la construction de l'effectif.

Dans le nouvel épisode de Courtside, le podcast de BeBasket, Maxime Bodilis, qui a commenté la dernière défaite contre Boulazac, et Gabriel Pantel-Jouve, présent à Pau pour le Clasico, reviennent sur les difficultés du club et les raisons de ce début de saison manqué.

Limoges CSP : un manque d'athlétisme identifié dès l'intersaison

Le constat ne se limite pas aux résultats. Pour Gabriel Pantel-Jouve, les difficultés du CSP étaient prévisibles au regard des caractéristiques des joueurs réunis durant l'été.

« J'ai l'impression que malheureusement, c'était prédictible. »

La principale réserve concerne le déficit athlétique d'un effectif pourtant renforcé par plusieurs joueurs expérimentés, notamment les anciens internationaux français Andrew Albicy et Louis Labeyrie.

« Je trouve que l'équipe est insuffisamment athlétique pour la Betclic ELITE. C'est un championnat qui est, on le sait, particulier de ce point de vue. »

Le CSP a conservé une partie importante de son noyau, avec Leon Stergar, Hugo Invernizzi, Nicolas Lang, Mamadou Guissé et Gavin Ware. L'entraîneur Arnaud Tessier, arrivé en cours de saison précédente, a également été maintenu. Mais les renforts n'ont pas suffisamment corrigé les faiblesses de cet ensemble.

« L'expérience, c'est très bien, il en faut. Il y en avait. En ajouter de plus, encore plus, pourquoi pas, mais à condition qu'ils puissent cocher d'autres cases. »

Première équipe aux passes décisives, mais un manque de créateurs

L'un des paradoxes du Limoges CSP réside dans ses statistiques offensives. Avec 23,7 passes décisives par rencontre après six journées, le club possède la meilleure moyenne du championnat dans ce domaine.

Un chiffre qui témoigne d'une circulation de balle intéressante, sans pour autant résoudre toutes les difficultés offensives. Dans Courtside, Gabriel Pantel-Jouve distingue la capacité à distribuer des passes décisives de celle à provoquer individuellement des déséquilibres dans les défenses adverses.

« Quand je dis création, moi, je parle plus plutôt d'un franchisseur, quelqu'un qui va gagner ses un contre un, qui va pouvoir créer des décalages. »

Andrew Albicy contribue à organiser le jeu, mais le CSP manque de joueurs capables de battre régulièrement leur défenseur pour attaquer le cercle. D.J. Horne possède des qualités de scoreur et peut réussir des tirs difficiles, mais son registre reste davantage celui d'un shooteur que d'un joueur capable de multiplier les pénétrations. De son côté, Leon Stergar, bonne surprise de la saison précédente, rencontre davantage de difficultés.

Le problème est donc moins l'absence de qualités individuelles que leur complémentarité.

Gavin Ware et les limites défensives de l'effectif

Les difficultés limougeaudes se retrouvent également de l'autre côté du terrain. Au moment de l'enregistrement, le CSP possède le quatrième plus mauvais defensive rating du championnat, devant seulement plusieurs autres équipes de bas de tableau.

Gabriel Pantel-Jouve pointe notamment les limites de Gavin Ware dans la protection du cercle. L'intérieur américain dispose d'un véritable savoir-faire offensif, avec un jeu dos au panier et un tir à mi-distance efficaces, mais il n'offre pas les mêmes garanties défensives.

« Gavin Ware, par exemple, est un attaquant, c'est un joueur qui peut marquer des points parce qu'il a des mains, il a des moves à l'intérieur, il a un shoot poste haut, notamment, efficace, mais c'est pas du tout un protecteur de cercle. »

Le constat concerne plus largement la capacité du collectif à répondre à l'impact physique des adversaires. Si Albicy peut exercer une forte pression sur le porteur de balle, plusieurs autres joueurs rencontrent davantage de difficultés dans les duels.

L'accumulation de profils peu athlétiques devient ainsi problématique, particulièrement dans un championnat où la vitesse, la puissance et la capacité à défendre plusieurs positions jouent un rôle important.

Une quatrième masse salariale qui interroge les choix sportifs

Au-delà des limites de l'effectif, c'est le rapport entre les moyens engagés et le rendement sportif qui interpelle. Depuis l'arrivée de Lionel Peluhet à la tête du club, le Limoges CSP a retrouvé une situation financière lui permettant d'investir davantage dans son équipe professionnelle. L'augmentation de la masse salariale devait accompagner cette reconstruction.

Mais la présence de moyens supplémentaires et d'une organisation sportive structurée ne garantit pas la réussite du recrutement.

« C'est le problème d'équilibre dans la totalité. C'est le problème aussi surtout du ratio entre ce qui est dépensé et ce qui est en face. », résume Gabriel Pantel-Jouve.

Le recrutement de Louis Labeyrie, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de Russie, illustre également les interrogations sur les choix effectués. L'expérience accumulée par plusieurs recrues ne suffit pas à compenser les lacunes athlétiques et défensives du groupe.

Avec un calendrier encore exigeant devant lui et un seul succès au compteur, Limoges va devoir rapidement trouver des solutions. La question dépasse désormais la simple adaptation des recrues : cet effectif possède-t-il les caractéristiques nécessaires pour répondre durablement aux exigences de la Betclic ELITE ?

C'est tout l'enjeu de ce nouvel épisode de Courtside consacré au CSP, à écouter sur Deezer, Spotify, Apple Music et d'autres plateformes encore.