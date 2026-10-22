D'une précocité rare en BCL, Maxence Lemoine sur les traces d'un record de Nolan Traoré !

Bluffant de maturité du haut de ses 19 ans, Maxence Lemoine confirme semaine après semaine son "tout autre statut" à Strasbourg. Après avoir pris les rênes de l'équipe dans des moments chauds en Betclic ELITE, le meneur continue de prendre ses marques en Basketball Champions League.

Compétition dans laquelle il laisse déjà une trace dans les livres d'histoire. Malgré la défaite des siens à Istanbul, Lemoine a réalisé une performance d'une précocité rare, que seul Nolan Traoré a su réaliser avant lui.

Coup de chaud héroïque à Istanbul

Mardi 20 octobre, sur le parquet du Galatasaray, Strasbourg se présentait en effectif très réduit - 7 joueurs utilisés -, face à l'un des cadors de sa poule, repris en main par le duo Manuchar Markoishvili - Sergiy Gladyr. Mais la SIG lui a livré un combat remarquable, portée par le culot de son jeune meneur : Maxence Lemoine (1,87 m, 19 ans).

Auteur de 21 points et 5 passes décisives, Lemoine a été l'artisan majeur du maintien de Strasbourg dans la partie jusqu'au money-time. Les Alsaciens ne pointaient même qu'à une petite longueur des Stambouliotes à quatre minutes du buzzer ! D'un sang-froid déconcertant, le jeune homme a obligé les Turcs à piocher dans leurs retranchements pour s'imposer sur le fil (83-77).

Dans le rétroviseur de Nolan Traoré : une marque d'histoire en BCL

Malgré la défaite alsacienne, la ligne statistique de Lemoine est rentrée dans les livres des records de la Basketball Champions League. Âgé précisément de 19 ans et 123 jours, le meneur strasbourgeois est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Basketball Champions League à signer un match à au moins 20 points et 5 passes décisives.

Dans les annales de la BCL, un seul nom trône devant le sien dans cette catégorie de précocité : celui de l'ancien Saint-Quentinois Nolan Traoré. Avec beaucoup de maturité, Lemoine analysait sa soirée européenne en conférence de presse : "Je pense que nous avons fait un très bon match, même si nous avons perdu. Nous n'étions que sept joueurs et il nous manquait deux intérieurs [...]. Personnellement, j'ai simplement essayé d'aider mes coéquipiers. Ils me font confiance, tout comme le coach, alors j'ai cherché à jouer mon jeu et à apporter de l'énergie, aussi bien en attaque qu'en défense".

Une sortie pleine de caractère en Turquie donc, qui vient prolonger sa dynamique de début de saison. C'était déjà lui, qui face à Boulazac, avait été le grand artisan du premier succès de la SIG en Betclic ELITE. Voulant "montrer [qu'il] ne revient plus avec le même statut, [qu'il n'est] plus le même joueur", il avait alors signé au passage son record en carrière dans l'élite : 17 points.

Nolan Traoré, gardien du trône de la précocité

Si Lemoine inscrit bien son nom dans les annales, il ne supplante toutefois pas le record de son compatriote Nolan Traoré. Le 1er octobre 2024, pour le grand retour de Saint-Quentin en Coupe d'Europe après 33 ans d'attente, Traoré avait illuminé la BCL, face aux Rhodes Kolossos.

A 18 ans et 126 jours, le talent du SQBB avait compilé 27 points, 5 passes et 25 d'évaluation en 26 minutes, sans égarer le moindre ballon, pour son premier match européen chez les Phénix. Il avait logiquement mené les siens vers la victoire : une démonstration 84-54 sur les Grecs. Tant dans la symbolique que dans la jeunesse du héros, cette soirée d'automne 2024 reste difficile à déloger...

Et pour les plus nostalgiques, retour en vidéo sur le match de Nolan Traoré et ses coéquipiers :