Darius Acuff Jr. peut jubiler, les Kings ont décroché leur première victoire en NBA !

Il aura fallu attendre le septième match de la saison pour voir les Kings enfin sourire. En déplacement à Dallas lundi, Sacramento a mis fin à sa série noire grâce à une victoire convaincante. Darius Acuff Jr., auteur de 25 points et six passes décisives, a été le grand artisan du réveil des Californiens.

Another solid night for Darius Acuff Jr. as the fourth teenager in NBA history with 20-5-5 in three straight games, joining Cooper Flagg, Luka Doncic and LeBron James.



👑 Darius Acuff Jr.: 25 PTS, 6 AST, 5 REB pic.twitter.com/d57JXb597g — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 3 novembre 2026

Darius Acuff Jr profite de son premier succès

Alors que la victoire des Kings se dessinait, le rookie a fait parler son talent. Le meneur a propulsé un tir à trois points à près de neuf mètres, directement au-dessus de Cooper Flagg, le Rookie de l'année en titre. Ce panier a permis à son équipe de prendre 15 points d'avance à moins de quatre minutes de la fin du match et de gérer tranquillement cette première victoire.

« Ça fait du bien, mec », a déclaré Darius Acuff Jr. après la rencontre, « J'ai de quoi sourire maintenant. » Le septième choix de la dernière draft, avait déjà montré des dispositions intéressantes depuis son arrivée en NBA. Mais jusqu'à lundi, ses performances individuelles n'avaient pas permis aux Californiens de gagner.

Darius Acuff Jr. dropped a dagger over Cooper Flagg to secure the Kings' first win 🙌



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« Darius Acuff Jr., un joueur phénoménal », Malik Monk

Pourtant, la première mi-temps s'est avérée assez difficile pour le jeune meneur, avec seulement trois tirs réussis sur dix tentatives. L'ancien d'Arkansas s'est repris en inscrivant 19 points après la pause, à 7 sur 11 au tir. Ses dix points dans les six dernières minutes ont finalement permis à Sacramento de sécuriser son succès.

D'ailleurs, Malik Monk n'a pas caché son admiration pour son jeune coéquipier : « Un joueur phénoménal, mec. Une palette de tirs illimitée. Une confiance en soi inébranlable. C'est ce qu'il faut pour arriver en NBA. Je lui ai dit de ne rien changer. Il va rester là un bon moment. »

Dallas Mavericks 100 - 115 Sacramento Kings · NBA · 03/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Dallas Mavericks Tobi Lawal 2 0 0 Max Christie 0 2 0 Cooper Flagg 17 4 6 Morez Johnson Jr. 13 2 1 Zaccharie Risacher 0 5 1 Walter Clayton Jr. 20 1 2 Marcus Sasser 4 1 1 P.J. Washington 12 5 1 Daniel Gafford 20 7 0 Naji Marshall 5 2 7 Caleb Martin 5 6 0 Jett Howard 2 0 0 Moussa Cisse 0 0 0 Sacramento Kings Emanuel Sharp 9 3 1 Alex Karaban 0 0 0 De'Andre Hunter 6 7 2 Domantas Sabonis 9 7 4 Zach LaVine 23 4 1 Darius Acuff Jr. 25 5 6 Nique Clifford 0 1 0 Malik Monk 24 1 7 Daeqwon Plowden 1 1 0 Leaky Black 12 3 1 Precious Achiuwa 6 10 3 Jonathan Mogbo 0 0 0

Depuis le début de saison, le meneur est très souvent raillé pour son manque de réussite en attaque. Le joueur prend parfois des tirs forcés et semble encore loin de prétendre au statut de rookie star en comparaison à Cameron Boozer ou Yaxel Lendeborg.

Doug Christie toujours sous pression

Malgré cela, cette victoire semble pour le moment suffire au bonheur de Darius Acuff Jr. et à celui de toute la franchise qui peut enfin prendre le temps de respirer. Pour autant cela ne signifie pas que les doutes autour de Doug Christie sont envolés. Avant ce déplacement, les Kings restaient sur six défaites et les spéculations sur l'avenir de leur entraîneur s'étaient intensifiées.

Selon The Athletic, le technicien ne serait pas menacé d'un licenciement immédiat. La franchise souhaite notamment le voir travailler avec un effectif plus complet, alors que Keegan Murray doit retrouver la rotation.

Sacramento Kings head coach Doug Christie on rookie guard Darius Acuff Jr



Had just 6 points in the first half but finished with 25 pts 5 Reb & 6 ast in the win over the Mavs pic.twitter.com/cOstch82cI — Travis Tyler (@TTyler_Sports) 3 novembre 2026

Le succès à Dallas constitue donc un premier soulagement, mais pas un tournant définitif. Sacramento doit confirmer, tandis que Doug Christie reste attendu sur sa capacité à faire progresser ses jeunes joueurs et à redresser collectivement la franchise.