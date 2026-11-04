Son dernier match officiel s'était disputé en juin dernier, lors des playoffs du championnat turc, face à l'armada du Fenerbahçe Istanbul. Il avait alors tout donné pour éviter l'élimination de l'Anadolu Efes en demi-finale avec 15 points au compteur.

Près de cinq mois plus tard, Brice Dessert a retrouvé les parquets ! Loin de l'EuroLeague, où il a disputé 17 matchs la saison dernière, dont une pointe à 16 unités face au Maccabi Tel-Aviv en avril, l'international français a désormais intégré le circuit universitaire.

La NCAA après cinq saisons pros

Un exil qu'il nous a justifié en août par l'envie d'une expérience américaine, d'un projet sportif intéressant et d'une vraie exposition, mais qui a tardé à se mettre en place.

Tout l'été, le Francilien a attendu la confirmation de son éligibilité, lui qui compte déjà 154 matchs professionnels et cinq saisons partagées entre Rouen, Blois, Strasbourg et l'Anadolu Efes.

Une belle rentabilité dans la raquette

Enfin autorisé à jouer, moyennant une indemnité de plusieurs centaines de milliers d'euros à verser à l'Anadolu Efes (où il était sous contrat jusqu'en 2029), Brice Dessert a vécu une première très tranquille en NCAA dans un derby contre les New Orleans Privateers.

Lors d'un match à sens unique (100-57), le vice-champion du monde juniors a compilé 13 points à 6/9, 7 rebonds, 2 contres et 1 interception en seulement 18 minutes.

Des débuts plus discrets que ceux de ses coéquipiers Saliou Niang (14 points, 14 rebonds, 5 passes et 6 interceptions) et Michael Ruzic (17 points et 6 rebonds), également débauchés en Coupe d'Europe, respectivement à la Virtus Bolone et à la Joventut Badalone.

"Il a besoin de temps"

Son coach Will Wade a appelé à la patience à son sujet.

« Brice va beaucoup nous apporte, mais le rythme de jeu est un peu différent de celui auquel il était habitué en Europe. C'est donc un environnement différent et il va lui falloir un peu de temps pour s'adapter. Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il a été meilleur aujourd'hui que contre Florida State (en match amical) et il sera encoremeilleur vendredi qu'il ne l'a été aujourd'hui. Il a besoin de temps. »

BRICE DESSERT | LSU 🇫🇷

7’0” (2.13 m) | Center | Senior

vs. LSU New Orleans | W 100–57



13 PTS • 7 REB • 2 BLK • 1 STL | 6/9 FG • 1/1 FT | 18 MIN



Productive interior performance from Dessert, combining efficient scoring with 4 offensive rebounds. Added two blocks and a steal,… pic.twitter.com/pFodOMwkwm — Scouting lab (@scouting_lab) 4 novembre 2026

Les autres Français en NCAA : Isaiah Sy et Léopold Levillain victorieux

Plusieurs autres joueurs français ont participé aux rencontres disputées mardi soir aux États-Unis, ce mardi 3 novembre. Isaiah Sy a inscrit 12 points et capté 3 rebonds lors de la victoire des San Diego State Aztecs face à Cal State Fullerton (102-78). Une première sortie offensive intéressante dans un match largement remporté.

🇫🇷 ISAIAH SY | SAN DIEGO STATE| 6’9’’ SENIOR

vs. Cal State Fullerton | W 102–78



12 PTS • 3 REB | 2/9 FG • 2/8 3PT • 6/6 FT | 24 MIN



Sy reached double figures despite a difficult shooting night, converting all six free throws and knocking down two three-pointers. Added three… pic.twitter.com/JsWaEYtqIM — Scouting lab (@scouting_lab) 4 novembre 2026

Léopold Levillain a également commencé sa saison avec les New Mexico State Aggies par une victoire (73-66), avec 6 points et 6 rebonds à son compteur.

Le méconnu Malone Gros a participé au large succès de son équipe des Houston Christian Huskies (108-45), terminant avec 2 rebonds et 2 passes décisives, sans inscrire de point. Invisible ou presque sur les terrains pour ses deux premières saisons NCAA (redshirt en 2024-2025, moins de 4 minutes de moyenne en 16 entrées la saison passée), Martin Carrère a lui aussi connu la victoire (89-60), avec 1 point et 1 rebond en 9 minutes contre Drexel.

Des débuts plus difficiles pour Simonovic, Djopmo, Boyomo et Doyle

Tous les Français n'ont pas connu la même réussite collective. Face à Carrère et Virginia, l'intérieur de Drexel David Simonovic a terminé avec 6 points, 4 rebonds et 1 passe décisive dans cette défaite (89-60). Sven Djopmo a inscrit 8 points et pris 1 rebond lors d'un revers contre Virginia Tech (88-54).

Enfin, coéquipiers chez les Stetson Hatters, Jean-Ernest Boyomo et Alex Doyle ont subi ensemble une défaite face à South Carolina (81-55). Le premier a inscrit 3 points et capté 1 rebond, tandis que le second a terminé avec 6 points et 1 rebond.

Après les performances remarquées d'Amaël L'Etang et Roman Domon lors de la première journée, Brice Dessert confirme que les Français peuvent rapidement trouver leur place dans les rotations universitaires. Son premier match avec LSU constitue une base prometteuse, même si la concurrence intérieure et l'adaptation aux règles NCAA restent deux paramètres importants pour la suite de sa saison.