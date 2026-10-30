De la NBA à l'EuroLeague, Killian Hayes annoncé au Maccabi Tel-Aviv !

Le retour de Killian Hayes sur les parquets européens se précise. D'après une information attribuée au journaliste israélien Tom Nissani, l'ancien meneur des Detroit Pistons aurait signé avec le Maccabi Tel-Aviv. Une arrivée qui reste toutefois à officialiser par le club israélien.

קיילאן הייז חתם במכבי — Tom Nissani רפוי (@TomNissani) 29 octobre 2026

Killian Hayes attendu pour remplacer Iffe Lundberg

Depuis plusieurs jours, le Maccabi cherchait à renforcer sa ligne arrière après la blessure d'Iffe Lundberg. Le Français figurait parmi les principales pistes étudiées, au même titre que l'ancien Monégasque Nemanja Nedovic.

Cette possible signature intervient dans un contexte sportif délicat. Battu par le Paris Basketball (94-99) jeudi 29 octobre, le Maccabi affiche un bilan de deux victoires pour sept défaites en EuroLeague. L'équipe entraînée par Oded Kattash reste sur trois revers consécutifs dans la compétition reine et même quatre en incluant le championnat national israélien.

Un retour en Europe six ans après son départ pour la NBA

Formé à Cholet, Killian Hayes avait quitté la France pour rejoindre le Ratiopharm Ulm, en Allemagne, avant d'être sélectionné en septième position de la Draft NBA 2020 par les Detroit Pistons.

Le meneur franco-américain a ensuite disputé quatre saisons à Detroit, avant de poursuivre sa carrière entre NBA et G League, avec notamment des passages à Brooklyn et Sacramento.

Lors de la saison 2025-2026, Hayes s'est illustré avec le Cleveland Charge en G League. En 29 rencontres, il a compilé 22,3 points, 7,9 passes décisives et 3,7 rebonds de moyenne en 31 minutes. Des performances récompensées par une sélection dans le deuxième meilleur cinq de la G League.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 25 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 22,3 #37 REB 3,7 #315 PD 7,9 #12

Il a également retrouvé les parquets NBA avec Sacramento, disputant 23 rencontres durant la saison 2025-2026 pour un bilan de 5,5 points et 3,6 passes en 17 minutes.

Un nouveau défi pour relancer sa carrière

Si son engagement se confirme, Killian Hayes découvrira l'EuroLeague pour la première fois de sa carrière.

À 25 ans, le meneur pourrait retrouver un rôle important dans une équipe qui cherche à réagir après son début de saison difficile. Ses qualités de création et de distribution constitueraient une option supplémentaire pour Oded Kattash.

Reste désormais à connaître les modalités exactes de son éventuel contrat et la date de son arrivée au sein de l'effectif israélien.