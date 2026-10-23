Un renfort venu de NBA pour l'Olympiakos. Confronté à plusieurs indisponibilités dans son secteur extérieur, le club du Pirée a annoncé ce jeudi 22 octobre la signature de John Konchar. L'Américain de 30 ans, qui évoluait encore en NBA la saison dernière, va découvrir le basket européen sous les ordres de Georgios Bartzokas.

✍️🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/BMCSKgasTd — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) 22 octobre 2026

Cette arrivée intervient notamment alors que Tyler Dorsey a été écarté des activités sportives de l'équipe pour une durée d'un mois, à la suite d'une sanction disciplinaire officialisée ce jeudi. Dans ce contexte, l'Olympiakos ajoute une nouvelle option à sa rotation extérieure.

Sept saisons en NBA et 363 matchs au compteur

Non drafté à sa sortie de Purdue Fort Wayne en 2019, John Konchar a débuté sa carrière professionnelle avec les Memphis Grizzlies. Il a passé sept saisons dans la franchise du Tennessee, avant de rejoindre le Utah Jazz au cours de l'exercice 2025-2026.

Sans jamais s'imposer comme une option offensive majeure, l'arrière-ailier s'est construit une place dans les rotations NBA grâce à sa polyvalence. En 363 rencontres de saison régulière, dont 65 comme titulaire, il affiche des moyennes de 4,3 points, 4 rebonds et 1,5 passe décisive en 17,6 minutes, avec 34,9 % de réussite à 3-points.

Lors de la saison 2025-2026, Konchar a disputé 56 rencontres entre Memphis et Utah. Son passage au Jazz lui a notamment permis de bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent : en 26 matchs, il a compilé 5,9 points, 5,7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 26,2 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR John KONCHAR Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 30 ans (22/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4,4 #422 REB 4,3 #177 PD 2,1 #224

Des statistiques qui illustrent sa capacité à contribuer dans plusieurs secteurs du jeu, au-delà de sa production offensive.

Un profil polyvalent pour renforcer l'Olympiakos

Avec l'arrivée de John Konchar, l'Olympiakos étoffe son secteur extérieur dans une période délicate sur le plan des disponibilités. Capable d'évoluer aux postes 2 et 3, l'Américain pourrait notamment apporter son activité défensive, ses qualités au rebond et sa capacité à faire circuler le ballon.

Le joueur de 1,96 m rejoint ainsi une formation qui compte notamment dans ses rangs l'international français Evan Fournier actuellement à l'infirmerie. Son recrutement offre une solution supplémentaire à Georgios Bartzokas dans la rotation.

Après sept saisons dans la Grande Ligue, John Konchar s'apprête désormais à découvrir les exigences du basketball européen et de l'EuroLeague. Un changement d'environnement important pour un joueur qui n'avait encore jamais évolué professionnellement en Europe.

Reste à voir comment l'ancien joueur de Memphis et Utah parviendra à transposer ses qualités dans une compétition où les responsabilités et les espaces diffèrent sensiblement de ceux de la NBA.