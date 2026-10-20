De retour en Islande, Sadio Doucouré stoppé par une nouvelle blessure

Le retour de Sadio Doucouré en Islande connaît une complication. L'ailier franco-malien s'est blessé à l'arrière de la cuisse en fin de rencontre lors d'un match de préparation face à Stjarnan, disputé à Garðabær. Une information révélée le 9 octobre par le média islandais Karfan.

Une blessure contractée lors d'un match de préparation

Cette blessure intervient quelques semaines après son engagement avec Njarðvík, officialisé début août pour deux saisons, jusqu'en 2028. Le club islandais a décidé de faire revenir Fotios Lampropoulos afin de renforcer son effectif dans ce contexte.

« Notre ami Fotios vit toujours en Islande et était prêt à disputer le combat en attendant. Il débutera par un contrat d'un mois, renouvelable jusqu'au retour de Sadio. Nous avons opté pour cette solution car Mario Matasovic est toujours indisponible, même si son retour sera plus court », a déclaré Rúnar Ingi, entraîneur de l'équipe de Njarðvík.

Sadio Doucouré, souffre d'une déchirure et sera indisponible pendant deux mois.

Un retour en Islande après une saison compliquée à Fos

L'ancien joueur de Nanterre, Roanne, Antibes et Fos Provence connaît déjà le championnat islandais. Lors de la saison 2024-2025, il avait porté les couleurs de Tindastóll, avec lequel il avait atteint la finale du championnat.

Revenu en France à l'été 2025, Sadio Doucouré avait retrouvé Fos Provence en Nationale 1. En 12 rencontres lors de la saison 2025-2026, il avait compilé 8,9 points, 3,1 rebonds et 1,2 passe décisive en 25 minutes de moyenne. Son exercice avait toutefois été perturbé par une blessure, puisqu'il n'avait plus joué depuis la fin du mois de janvier.

PROFIL JOUEUR Sadio DOUCOURÉ Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 34 ans (27/07/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 8,9 #157 REB 3,1 #171 PD 1,2 #214

Son engagement de deux ans avec Njarðvík devait lui permettre de retrouver un championnat dans lequel il avait déjà évolué avec réussite. Cette nouvelle blessure vient compliquer son début d'aventure. Il devrait faire son retour à la compétition en fin d'année civile.

Son équipe est actuellement à 2 défaites en 2 matchs depuis l'ouverture de la saison.