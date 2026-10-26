De Saint-Chamond aux Caraïbes : le nouveau chapitre de Carlos Pepin

Après avoir porté les couleurs de Saint-Chamond Andrézieux lors de la saison 2025-2026, Carlos Pepin (2,01 m, 26 ans) a pris la direction de la République dominicaine. L'ailier fort évolue désormais avec Mauricio Báez, club de Saint-Domingue engagé dans le Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito).

Carlos Pepin retrouve les parquets en République dominicaine

Il y a rejoint une formation championne en titre, entraînée par Melvyn López, qui ambitionne de conserver sa couronne.

L'ancien joueur du SCABB s'est notamment illustré le 26 septembre contre Huellas del Siglo. Avec 13 points et 10 rebonds, il a signé un double-double lors du succès de Mauricio Báez (76-66). Une prestation qui avait permis à son équipe d'enregistrer sa troisième victoire en quatre rencontres.

Jhery Matos y Carlos Pepin encaminaron el triunfo del club Mauricio Báez que doblegó 76-66 a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026.



A la ofensiva sobresalieron Matos y Pepin con 14 y 13 puntos, además de 10 rebotes cada uno.#Curiosibasket pic.twitter.com/AhfyTtyceV — CURIOSIBASKET (@curiosibasket) 27 septembre 2026

Deux saisons en France, entre Aix-Maurienne et Saint-Chamond

Avant cette expérience dominicaine, Carlos Pepin avait découvert le basketball français en 2024 avec Aix-Maurienne. Surnommé « Air Pepin » pour ses qualités athlétiques, l'intérieur s'était rapidement distingué en ELITE 2, notamment grâce à son activité au rebond.

Il avait terminé sa première saison française avec 10,9 points et 7,2 rebonds de moyenne, participant à la qualification d'Aix-Maurienne pour les playoffs après un passage par le play-in.

Ses performances lui avaient ensuite ouvert les portes de Saint-Chamond Andrézieux, où il avait signé à l'été 2025. Lors de l'exercice 2025-2026, il a disputé 34 rencontres de championnat, pour un total de 359 points et 200 rebonds, soit 10,6 points et 5,9 rebonds de moyenne.

Carlos Pepin (Aix-Maurienne) - Carlos Pepin (SCABB) · ELITE 2 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Carlos Pepin Carlos Pepin MJ 41 34 PTS 10,8 10,6 REB 7,2 5,9 PD 2,1 1,2 IN 1,1 1,1 CO 0,4 0,2

Avant son arrivée en France, le joueur originaire de Sainte-Lucie avait effectué son cursus universitaire à East Stroudsburg, en NCAA Division II, puis évolué en Bulgarie avec Beroe et en Bosnie-Herzégovine avec Siroki.

Déjà qualifié pour les demi-finales avec Mauricio Báez

En République dominicaine, Carlos Pepin participe désormais à la phase décisive du championnat de Saint-Domingue.

Le 16 octobre, il a inscrit 11 points lors de la victoire contre San Lázaro (79-71), permettant à Mauricio Báez de terminer en tête du groupe A de la saison régulière.

Ce samedi 24 octobre, il a de nouveau marqué 11 points, mais son équipe s'est inclinée face à Los Prados (73-94). Mauricio Báez affiche désormais huit victoires pour quatre défaites et occupe la troisième place de la phase d'élimination.

Malgré cette défaite, le club a déjà validé sa qualification pour les demi-finales du TBS Distrito 2026. Carlos Pepin poursuit ainsi sa saison avec la possibilité de décrocher un titre en République dominicaine.