Décollage parfait pour les Rockets qui enchaînent une cinquième victoire !

Cinq matches, cinq victoires. Les Houston Rockets n'ont pas manqué leur départ dans cette saison NBA 2026-2027. Après Dallas, San Antonio et Atlanta à deux reprises, les joueurs d'Ime Udoka ont largement dominé Milwaukee (100-132), ce mercredi. Une cinquième victoire consécutive qui leur permet de signer leur meilleur démarrage depuis la saison 2014-2015, malgré les absences d'Alperen Sengun, Steven Adams et Marcus Smart.

Avec un bilan de 5-0, Houston possède les arguments pour conforter sa première place dans le power ranking publié par CBS Sports, qui avait placé les Texans au sommet dès mercredi matin, avant même leur succès face aux Bucks.

Fred VanVleet change le visage des Rockets

Le retour de Fred VanVleet, absent toute la saison dernière après une rupture du ligament croisé antérieur, apparaît comme l'une des principales explications de cette réussite. Avec un véritable meneur pour organiser les possessions, Houston joue davantage collectivement et exploite mieux ses nombreuses options offensives.

BACK-TO-BACK-TO-BACK TRIPLES.



Fred VanVleet wasting no time scoring in his return to the @HoustonRockets 🔥 pic.twitter.com/MScFL2qXf3 — NBA (@NBA) 9 octobre 2026

Selon CBS Sports, les Rockets distribuent environ trois passes décisives supplémentaires par rencontre par rapport à la saison précédente. Kevin Durant, moins sollicité à la création, peut davantage évoluer sans ballon, tandis qu'Amen Thompson et Jabari Smith Jr. profitent des espaces pour attaquer le cercle.

VanVleet en a donné une nouvelle illustration à Milwaukee. Auteur de 24 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, il a inscrit 15 points consécutifs dans le troisième quart-temps pour empêcher les Bucks de revenir. Amen Thompson a ajouté 23 points à 10/16 aux tirs et Kevin Durant 18 unités.

Une attaque plus variée, même sans Sengun

Jusqu'à son absence à Milwaukee pour des douleurs dorsales, Alperen Sengun constituait également l'un des principaux moteurs de cette attaque. Le pivot turc tourne à 24,5 points, 9 rebonds et 7 passes décisives de moyenne, avec 58 % de réussite aux tirs. Sa capacité à créer depuis le poste haut offre de nombreuses solutions à ses partenaires.

PROFIL JOUEUR Alperen SENGUN Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 24 ans (25/07/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA PTS 24,5 #15 REB 9 #16 PD 7 #13

Sans lui, Houston a pourtant conservé son efficacité. Les Rockets ont terminé la rencontre à 54,8 % aux tirs, dont 17/38 à 3-points, après avoir pris le large dans le deuxième quart-temps (34-14).

Leur profondeur d'effectif a également parlé. Bogdan Bogdanovic a inscrit 16 points en seulement 15 minutes, tandis que Clint Capela, titularisé en l'absence de Sengun et Adams, a compilé 10 points, 8 rebonds et 2 contres.

Un premier test face à d'autres contenders

Ce départ parfait confirme les ambitions d'une équipe qui avait déjà remporté 52 rencontres la saison dernière. Reste à voir si Houston conservera cette efficacité face à des adversaires plus relevés.

Ime Udoka said he expects Kevin Durant's minutes to decrease as the Rockets lean more on their depth



“The more we can rest Kevin and not have to rely on him to come back in the game and kind of sustain our offense, I think we're much better equipped to do that this year. So he… — SleeperRockets (@SleeperRockets) 27 octobre 2026

Le calendrier apportera rapidement des réponses : les Rockets se déplaceront à Dallas vendredi pour leur entrée en NBA Cup, avant de recevoir Oklahoma City samedi, puis Boston et Minnesota la semaine prochaine. Un enchaînement qui permettra de mieux mesurer leur niveau réel.