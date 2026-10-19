[Décryptage] Comment Le Mans a piégé Bourg sur une dernière remise en jeu parfaitement dessinée par Guillaume Vizade

Il reste 2,2 secondes à jouer à Antarès. Sur un tir à 3-points d'Adrian Nelson, la JL Bourg vient de reprendre les commandes (89-90). Guillaume Vizade demande un temps mort et dessine une dernière remise en jeu. Son objectif est précis : trouver Lucas Duféal dans les airs, près du cercle. Bastien Grasshoff est chargé de la passe.

Quelques secondes plus tard, le système fonctionne à la perfection. Duféal conclut avec la planche, Le Mans s'impose 91-90 et Bourg encaisse une nouvelle défaite sur le fil. Mais comment les Manceaux ont-ils réussi à libérer leur intérieur alors que toute la défense pouvait s'attendre à une passe vers le panier ?

1. Le placement initial : cinq duels et une défense individuelle

Bastien Grasshoff effectue la remise en jeu, avec Tyger Campbell face à lui. Sur le terrain, Lucas Duféal est initialement défendu par l'ailier Keith Jordan, Carlos Stewart par l'arrière Trey Woodbury, Moses Wood par le poste 3/4 Adrian Nelson et Melvin Ajinça par l'intérieur Lionel Gaudoux.

L'organisation mancelle vise à exploiter les réactions de cette défense individuelle. Duféal et Stewart vont combiner sur deux écrans successifs, tandis que les deux autres joueurs servent à étirer la défense et à éloigner les aides potentielles du panier.

2. Premier écran : provoquer un changement défensif favorable

Lucas Duféal pose d'abord un écran sur Trey Woodbury, le défenseur de Carlos Stewart. Ce dernier amorce un déplacement vers l'extérieur avant de changer de direction.

Bourg procède alors à un changement défensif (switch) : Keith Jordan récupère Stewart tandis que l'arrière Woodbury se retrouve chargé du très long Duféal.

C'est le premier avantage obtenu par Le Mans. Duféal, intérieur de 2,04 m, se retrouve face à un arrière de 1,95 m. Le système a permis de modifier le duel initial sans même avoir effectué la remise en jeu.

3. Deuxième écran : Stewart libère Duféal dans le dos de Woodbury

Le deuxième mouvement constitue la clé de l'action. Après avoir bénéficié du premier écran, Carlos Stewart revient poser un écran sur Trey Woodbury, désormais chargé de défendre sur Duféal.

L'intérieur manceau peut alors couper vers le panier avec un léger temps d'avance. Un mouvement de type screen-the-screener, dans lequel le poseur du premier écran devient à son tour le bénéficiaire d'un écran.

En conférence de presse, Lucas Duféal a souligné l'importance de son coéquipier :

« J'ai reçu un très bon écran de Carlos. Lui aussi, il m'avait annoncé qu'il allait appuyer un peu sur l'écran. Donc, il l'a bien posé. Ça m'a ouvert la fenêtre. »

Ce retard pris par Woodbury suffit à ouvrir une ligne de passe directe vers le cercle.

4. Les déplacements de Wood et Ajinça empêchent les aides défensives

Pendant que Stewart et Duféal exécutent leur combinaison, Moses Wood et Melvin Ajinça participent également au système.

Les deux shooteurs s'écartent pour maintenir une menace extérieure. Wood mobilise Adrian Nelson, tandis qu'Ajinça attire Lionel Gaudoux hors de la raquette, zone où Duféal doit recevoir le ballon.

Cette occupation des espaces (spacing) est essentielle : si Gaudoux reste proche du panier, il peut venir contester la réception de Duféal. En l'éloignant, Le Mans empêche cette aide défensive et permet à son intérieur de recevoir la balle en l'air dans un espace dégagé. Si Gaudoux était venu aider sur Duféal, alors Ajinça se serait retrouvé seul à 45° pour prendre un catch and shoot à 3-points.

5. Grasshoff trouve Duféal : le système exactement exécuté comme prévu

Il ne reste plus qu'à réussir la passe. Bastien Grasshoff envoie un ballon lobé dans la course de Duféal, qui prend le dessus sur Woodbury pour conclure avec la planche.

L'action n'a rien d'improvisé. Lucas Duféal a confirmé, après la rencontre, qu'il était bien la cible prévue dès le temps mort.

« C'est exactement ce qu'on a vu sur la plaquette, c'est exactement ce que Guillaume a demandé. En plus, pour l'anecdote, il a demandé à Bastien de l'envoyer, peu importe ce qui se passe. Donc Bastien l'a envoyé, j'étais là, je l'ai pris et je l'ai mis. »

Et lorsque la question lui a été posée de savoir s'il était le destinataire initial du ballon, sa réponse a été sans ambiguïté :

« C'était vraiment moi qui étais visé, il devait envoyer la loupe pour moi. Donc, félicitations à Guillaume aussi parce que c'était vraiment le play qu'il avait écrit sur la plaquette. »

" C'était exactement ce que le coach avait demandé " 💬 pic.twitter.com/q27SxYp1ON — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) 19 octobre 2026

La clé du système : provoquer le switch avant d'exploiter le décalage

La réussite mancelle repose sur trois éléments complémentaires : le changement défensif obtenu grâce au premier écran de Duféal, le retard créé par celui de Stewart et le spacing assuré par Wood et Ajinça.

La passe de Grasshoff et la finition de Duféal viennent récompenser cette exécution collective. Le Mans a ainsi transformé 2,2 secondes de possession en un panier décisif, sans dribble et sans avoir besoin d'une solution de repli.

Bourg disposera encore d'une ultime tentative par Tyger Campbell, sans parvenir à reprendre l'avantage. Le MSB peut remercier son entraîneur et ses joueurs : le système dessiné sur la plaquette a contribué à ce troisième succès de la saison de Betclic ELITE, en quatre rencontres.