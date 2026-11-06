Déjà en retrait, Amel Bouderra est démise d'une de ses fonctions politiques

Un mois après les révélations d'une possible escroquerie en bande organisée, Amel Bouderra n'exerce officiellement plus à l'agglomération de Charleville.

Placée en retrait depuis sa mise en examen, l'ancienne meneuse et directrice sportive Carolo a vu ses fonctions à l'agglomération, dont elle était vice-présidente, lui être retirées, indiquent nos confrères de France 3.

Contestant fermement les faits, l'ancienne internationale est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, et garde pour le moment deux fonctions de conseil locales.

Un préjudice estimé à plus d'un demi-million d'euros

Pour rappel, le parquet de Charleville-Mézières avait annoncé, jeudi 8 octobre, la mise en examen de cinq cadres de l'entourage des Flammes Carolo — dont l'entraîneur Romuald Yernaux, le président Yannick Yernaux, le médecin Maxime Buffet et la directrice sportive Amel Bouderra — ainsi que de l'association elle-même. La Justice soupçonne une escroquerie ou complicité d'escroquerie aux prestations sociales, sur une période s'étendant de 2019 à 2026.

Selon les précisions de la procureure de la République, le préjudice total présumé s'élèverait à plus de 545 000 euros, dont plus de 500 000 euros au détriment de la CPAM et 45 000 euros auprès de France Travail. Les investigations portent notamment sur des arrêts maladie et certificats médicaux potentiellement abusifs ou fictifs, ainsi que des indemnités chômage indûment perçues.

Si Romuald Yernaux conserve ses fonctions de coach tout en perdant la gestion financière de la structure, le contrôle judiciaire imposé à Amel Bouderra s'avérait plus restrictif encore. Directrice sportive depuis 2022, Bouderra est strictement interdite d'exercer ses fonctions au sein du club et d'accéder aux locaux des Flammes Carolo.

Deux mises en retrait

Très rapidement après son inculpation, la dirigeante ardennaise avait fait le choix d'amorcer un retrait de la scène publique. Trois jours seulement après les gardes à vue, le maire de Charleville-Mézières et président d'Ardenne Métropole indiquait qu'elle se mettait en retrait de son poste de vice-présidente, chargée de la politique de la Ville et de l'égalité femmes-hommes.

Une démarche expliquée par la volonté d'Amel Bouderra de préparer sa défense, sans perturber la Collectivité. Dans la foulée, le 13 octobre, le maire carolomacérien lui retirait sa délégation de fonctions.

Eviction votée à l'unanimité

Sa perte de pouvoir au niveau local a pris un nouveau virage, lors du conseil communautaire d'Ardenne Métropole rapporté par nos confrères. Celui s'est réuni, mardi 3 novembre, et a entériné la fin de son mandat de vice-présidente, à l'issue d'un vote unanime à main levée. Une action « préférable pour elle comme pour nous », le temps de l'enquête, indiquait le maire à nos confrères.

Malgré la perte de sa vice-présidence et le retrait de sa délégation, Amel Bouderraconserve encore deux casquettes politiques locales. Elle reste à ce jour conseillère municipale à Charleville-Mézières, et conseillère communautaire à Ardenne Métropole.

Les investigations judiciaires se poursuivent. L'ancienne basketteuse conteste fermement les griefs formulés, et reste présumée innocente jusqu'à preuve du contraire