Denain conserve la tête, Antibes, Poitiers et Châlons-Reims reviennent, La Rochelle s'enfonce

Contrairement à la Betclic ÉLITE, il n’y a pas de nouveau leader en ÉLITE 2. Alors que Denain avait connu sa première défaite la semaine dernière, les joueurs ont vite redressé la barre ce vendredi pour l’emporter 96-72 contre Nantes. « Pour voyager chez le leader, il faudra une rigueur défensive irréprochable afin de tenir le choc physiquement » expliquait le coach Rémy Valin avant le match à Ouest-France. Avec 96 points encaissés de manière linéaire, dont 22 pour Olivier Cortale, on peut dire qu’il n’a pas été entendu.

Antibes, largement vainqueurs de Caen à l’Azurarena ce soir (102-77) restent aussi dans la course. Avec 29 points cumulés, le duo d’intérieurs Sakic-Ca a bien compensé l’absence du blessé longue durée Youri Golitin. « Ça nous tient à cœur de rester invaincus à la maison. On a envie de sentir le public de plus en plus derrière nous. C’est important de se faire respecter chez nous » avait annoncé le plus jeune des deux à Nice-Matin.

Les Sudistes sont rejoints à égalité (5-2) par Poitiers et Châlons-Reims, respectivement vainqueurs de La Rochelle dans le derby (89-85) et de Levallois (95-89) grâce à un énorme 15/32 à 3-points. En attendant peut-être d’être rejoint par Quimper, qui se déplacera demain à Orléans sans son meneur et meilleur joueur Phil Russell.

Développement à venir...