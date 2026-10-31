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Denain conserve la tête, Antibes, Poitiers et Châlons-Reims reviennent, La Rochelle s'enfonce

ELITE 2 - Denain a répondu à sa première défaite en s'imposant largement face à Nantes et conserve la tête de l'ÉLITE 2. Antibes, Poitiers et Châlons-Reims reviennent à hauteur des poursuivants avec un bilan de 5-2.
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Denain conserve la tête, Antibes, Poitiers et Châlons-Reims reviennent, La Rochelle s'enfonce
Les Denaisiens toujours au sommet
Crédit photo : Pascal Thurotte
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Contrairement à la Betclic ÉLITE, il n’y a pas de nouveau leader en ÉLITE 2. Alors que Denain avait connu sa première défaite la semaine dernière, les joueurs ont vite redressé la barre ce vendredi pour l’emporter 96-72 contre Nantes. « Pour voyager chez le leader, il faudra une rigueur défensive irréprochable afin de tenir le choc physiquement » expliquait le coach Rémy Valin avant le match à Ouest-France. Avec 96 points encaissés de manière linéaire, dont 22 pour Olivier Cortale, on peut dire qu’il n’a pas été entendu.

Antibes, largement vainqueurs de Caen à l’Azurarena ce soir (102-77) restent aussi dans la course. Avec 29 points cumulés, le duo d’intérieurs Sakic-Ca a bien compensé l’absence du blessé longue durée Youri Golitin. « Ça nous tient à cœur de rester invaincus à la maison. On a envie de sentir le public de plus en plus derrière nous. C’est important de se faire respecter chez nous » avait annoncé le plus jeune des deux à Nice-Matin.

Les Sudistes sont rejoints à égalité (5-2) par Poitiers et Châlons-Reims, respectivement vainqueurs de La Rochelle dans le derby (89-85) et de Levallois (95-89) grâce à un énorme 15/32 à 3-points. En attendant peut-être d’être rejoint par Quimper, qui se déplacera demain à Orléans sans son meneur et meilleur joueur Phil Russell.

Développement à venir...

ELITE 2 - Journée 7
30/10/2026
EVR Evreux
74 101
STB Le Havre
CHA Champagne Basket
95 89
LEV Levallois
DEN Denain
96 72
NAN Nantes
ROU Rouen
90 105
HTV Hyères-Toulon
ANT Antibes
102 77
CAE Caen
FOS Fos Provence
74 63
SCA SCABB
ASA Alliance Sport Alsace
93 70
AIX Aix-Maurienne
POI Poitiers
89 85
ROC La Rochelle
31/10/2026
BLO Blois
- -
VIC Vichy
ORL Orléans
- -
QUI Quimper

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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