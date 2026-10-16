Denain désormais seul en tête, Évreux et Caen battus et rattrapés par... le promu Levallois !

La 4e journée d’ÉLITE 2 a rebattu les cartes en tête du classement. Alors que trois formations partageaient le fauteuil de leader avec un bilan parfait au coup d'envoi, seule une a réussi à préserver son invincibilité : Denain, qui trône désormais en patron solitaire. Leurs poursuivants normands ont mordu la poussière loin de leurs bases.

Dans leur salle Jean-Degros, Denain n'a laissé aucune chance à Aix-Maurienne (95-77). Les Savoyards avaient pourtant expliqué s’être « tous remis en cause » après ce début de saison raté, qui les situe pour l’instant en 19e position. Cette quatrième victoire consécutive des Nordistes, portée par leur adresse, les place seuls leaders du championnat.

Car de son côté, Caen a concédé son tout premier revers de la saison au terme d'un duel particulièrement accroché sur le parquet de la JA Vichy (80-76). La nouvelle coach Élise Prodhomme ouvre son compteur à domicile. La soirée s'est avérée tout aussi amère pour l'ALM Évreux, dont la belle série victorieuse a brutalement pris fin sur le parquet du SCABB (89-86), et les 25 points de Tavon King. Les joueurs de l’ALM voulaient « garder les pieds sur terre » après ce début de saison surprise : c’est fait par la force des choses.

Derrière Denain, ce n’est plus un duo qui se profile, mais un trio à 3 victoires et 1 défaite : Évreux, Caen et… le promu Levallois ! Toujours portée par sa jeunesse téméraire (20 points pour Kezza Giffa, 20 points et 7 passes décisives pour Jayson Tchicamboud), les Franciliens ont cette fois disposé de l’ASA, 89-78. Ils devancent l’autre promu Le Havre, qui a perdu pour la deuxième fois de la saison face à Quimper (89-94), un an après leur dernier affrontement en NM1.

Enfin, le dernier ex-pensionnaire de NM1 Fos-Provence a décroché son premier succès de la saison, dans le derby contre Antibes (78-76) ! « On a préparé ce rendez-vous en se reconcentrant vraiment sur ce qui fait notre force. Depuis le début, on sait qu'on est là pour grandir et pour vraiment être à la hauteur de l'Élite 2, en montrant des valeurs de combat, d'abnégation, etc » expliquait le coach Abgué Barakaou avant la rencontre à Maritima. Message bien reçu.