Toujours invaincu après quatre journées de championnat, Denain Voltaire se réveille seul leader d’ELITE 2 ce samedi 17 octobre. La veille, le club nordiste a dominé Aix-Maurienne (95-77). C'est le troisième succès consécutif à la maison après celui contre Levallois (78-71) et l’élimination de Gravelines-Dunkerque, pensionnaire de Betclic ELITE, en 16e de finale de la Coupe de France (106-81).

« On savait que ce début de saison était important avec cette série de trois matchs à domicile. On sentait qu’il y avait beaucoup d’énergie, beaucoup d’attentes. On sent une dynamique, un engouement, de jouer dans une telle ambiance, à guichets fermés. Pour l’instant, on fait carton plein. Il faut vraiment féliciter les joueurs pour leur approche. C’est un championnat tellement difficile qu’il faut savourer ce 4/4. Je suis très satisfait au nom du club et de l’équipe », a résumé tout sourire le coach Thomas Andrieux, arrivé cet été dans le Nord, en conférence de presse.

La parole à la défense

Vendredi soir, le collectif denaisien a survolé les débats (53-35) en shootant à 12/29 à 3-points (soit 41 %, bien mieux que les 18 % face à Levallois) et surtout en provoquant 26 pertes de balles des Savoyards. « On est parmi les meilleures défenses du championnat, c’est quelque chose d’incontournable pour moi si on veut de la performance », a salué l’entraîneur.

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 · 16/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Denain Raphaël Tahet 0 0 0 Paul Billong 6 2 1 Olivier Cortale 16 8 1 Oscar Wembanyama 10 4 0 Christian Nelson 9 2 2 Jeffrey Carroll 18 1 1 Lien Phillip 8 4 0 Maxime Sconard 6 2 5 Moulaye Sow 4 2 0 Duke Deen 8 1 3 Gaetan Meyniel 10 2 6 Aix-Maurienne Ludovic Dufeal 2 3 1 Kamel Ammour 5 4 1 Dorian Angloma 4 4 0 Matéo Bordes 21 4 1 Kenny Courset 10 1 2 Cheikh Sané 1 2 3 Christopher Ebunangombe 10 2 1 Ahren Freeman 6 2 3 Shaquan Jules 10 4 1 Antoine Dudit 8 4 2

Malgré un contrôle du rebond pas systématiquement irréprochable (29 prises à 34), Denain s’est logiquement dirigé vers un succès très tranquille. L’unique bémol ? Un petit relâchement sur la fin (95-77), après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance. « Je note qu’on s'est un peu relâché. Ça peut arriver, mais, comme je l’ai dit aux gars dans le vestiaire, ça sera peut-être rédhibitoire à l’extérieur face à des équipes plus expérimentées. A nous d’apprendre, on est encore une équipe en construction ».

« On veut défendre ces valeurs collectives »

Outre l’apport des titulaires, dont Olivier Cortale (16 points et 8 rebonds pour 20 d’évaluation en 22 minutes), il faut souligner l’excellent apport du banc à l’image de Gaétan Meyniel (10 points, 6 passes), Christian Nelson (9 points, 2 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 1 contre) ou encore l’Américain Jeffrey Carroll, 18 points à 7/8 aux tirs pour 21 d’évaluation en 23 minutes, qui est une nouvelle fois sorti du banc avec « une force de frappe intéressante ».

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 · 16/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Denain Raphaël Tahet 0 0 0 Paul Billong 6 2 1 Olivier Cortale 16 8 1 Oscar Wembanyama 10 4 0 Christian Nelson 9 2 2 Jeffrey Carroll 18 1 1 Lien Phillip 8 4 0 Maxime Sconard 6 2 5 Moulaye Sow 4 2 0 Duke Deen 8 1 3 Gaetan Meyniel 10 2 6 Aix-Maurienne Ludovic Dufeal 2 3 1 Kamel Ammour 5 4 1 Dorian Angloma 4 4 0 Matéo Bordes 21 4 1 Kenny Courset 10 1 2 Cheikh Sané 1 2 3 Christopher Ebunangombe 10 2 1 Ahren Freeman 6 2 3 Shaquan Jules 10 4 1 Antoine Dudit 8 4 2

« Ça fait dix ans que je coache au haut niveau. Je n’ai jamais mis en avant un individu plus qu’un autre. On veut défendre ces valeurs collectives, c’est important pour moi et l’ensemble du club », note Thomas Andrieux.

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 · 16/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Denain Raphaël Tahet 0 0 0 Paul Billong 6 2 1 Olivier Cortale 16 8 1 Oscar Wembanyama 10 4 0 Christian Nelson 9 2 2 Jeffrey Carroll 18 1 1 Lien Phillip 8 4 0 Maxime Sconard 6 2 5 Moulaye Sow 4 2 0 Duke Deen 8 1 3 Gaetan Meyniel 10 2 6 Aix-Maurienne Ludovic Dufeal 2 3 1 Kamel Ammour 5 4 1 Dorian Angloma 4 4 0 Matéo Bordes 21 4 1 Kenny Courset 10 1 2 Cheikh Sané 1 2 3 Christopher Ebunangombe 10 2 1 Ahren Freeman 6 2 3 Shaquan Jules 10 4 1 Antoine Dudit 8 4 2

L'ancien technicien de Roanne défend également la mise en valeur de son projet jeune incarné notamment par Oscar Wembanyama (10 points à 4/7 aux tirs, 4 rebonds en 16 minutes), qui poursuit sa montée en puissance. « On essaie de performer dans ce championnat et dans le même temps on espère que nos jeunes joueurs vont continuer d'apprendre. »

Deux tests à venir à l’extérieur

Tous les voyants sont au vert pour Denain Voltaire. « Ces résultats nous permettent de travailler dans la sérénité, c’est positif pour la suite. Maintenant, il va être intéressant de voir comment on va se comporter loin de nos bases », prévient le coach.

Car Denain, 12e masse salariale de la division, va désormais voyager avec l’étiquette du leader invaincu (4 victoires), avec son succès d’avance sur Evreux, Caen et Levallois (3 victoires, 1 défaite).

Le club nordiste va enchaîner deux matchs à l’extérieur cette semaine, ce mardi à Antibes, tombeur de Roanne en Coupe de France et vainqueur d’Orléans lors de la troisième journée, puis sur le terrain du Havre vendredi prochain. Et le marathon ne fait que commencer.