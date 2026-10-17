Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Denain, modeste leader d’ELITE 2 : « C’est un championnat tellement difficile qu’il faut savourer ce 4/4 »

Toujours invaincu après quatre journées et sa large victoire contre Aix-Maurienne (95-77), Denain a pris seul les commandes de l'ELITE 2. Le coach Thomas Andrieux savoure mais ne tombe pas pour autant dans l'euphorie avant deux déplacements à Antibes et au Havre.
|
Résumé
Écouter
Denain, modeste leader d’ELITE 2 : « C’est un championnat tellement difficile qu’il faut savourer ce 4/4 »
Jeffrey Carroll a inscrit 18 points en sortie de banc contre Aix-Maurienne ce vendredi.
Crédit photo : Pascal Thurotte
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Toujours invaincu après quatre journées de championnat, Denain Voltaire se réveille seul leader d’ELITE 2 ce samedi 17 octobre. La veille, le club nordiste a dominé Aix-Maurienne (95-77). C'est le troisième succès consécutif à la maison après celui contre Levallois (78-71) et l’élimination de Gravelines-Dunkerque, pensionnaire de Betclic ELITE, en 16e de finale de la Coupe de France (106-81).

LIRE AUSSI

« On savait que ce début de saison était important avec cette série de trois matchs à domicile. On sentait qu’il y avait beaucoup d’énergie, beaucoup d’attentes. On sent une dynamique, un engouement, de jouer dans une telle ambiance, à guichets fermés. Pour l’instant, on fait carton plein. Il faut vraiment féliciter les joueurs pour leur approche. C’est un championnat tellement difficile qu’il faut savourer ce 4/4. Je suis très satisfait au nom du club et de l’équipe », a résumé tout sourire le coach Thomas Andrieux, arrivé cet été dans le Nord, en conférence de presse.

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

DenainAix-Maurienne
PTSJeffrey Carroll 18Matéo Bordes 21
REBOlivier Cortale 8Kamel Ammour 4
PDGaetan Meyniel 6Cheikh Sané 3

Statistiques d'équipe

DenainAix-Maurienne
TIRS52,9 %46,6 %
3PTS12/297/22
LF11/1416/23
REB2934
RO811

La parole à la défense

Vendredi soir, le collectif denaisien a survolé les débats (53-35) en shootant à 12/29 à 3-points (soit 41 %, bien mieux que les 18 % face à Levallois) et surtout en provoquant 26 pertes de balles des Savoyards. « On est parmi les meilleures défenses du championnat, c’est quelque chose d’incontournable pour moi si on veut de la performance », a salué l’entraîneur.

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 · 16/10/2026

MatchPTSREBPD
DenainRaphaël Tahet000
Paul Billong621
Olivier Cortale1681
Oscar Wembanyama1040
Christian Nelson922
Jeffrey Carroll1811
Lien Phillip840
Maxime Sconard625
Moulaye Sow420
Duke Deen813
Gaetan Meyniel1026
Aix-MaurienneLudovic Dufeal231
Kamel Ammour541
Dorian Angloma440
Matéo Bordes2141
Kenny Courset1012
Cheikh Sané123
Christopher Ebunangombe1021
Ahren Freeman623
Shaquan Jules1041
Antoine Dudit842

Malgré un contrôle du rebond pas systématiquement irréprochable (29 prises à 34), Denain s’est logiquement dirigé vers un succès très tranquille. L’unique bémol ? Un petit relâchement sur la fin (95-77), après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance. « Je note qu’on s'est un peu relâché. Ça peut arriver, mais, comme je l’ai dit aux gars dans le vestiaire, ça sera peut-être rédhibitoire à l’extérieur face à des équipes plus expérimentées. A nous d’apprendre, on est encore une équipe en construction ».

« On veut défendre ces valeurs collectives »

Outre l’apport des titulaires, dont Olivier Cortale (16 points et 8 rebonds pour 20 d’évaluation en 22 minutes), il faut souligner l’excellent apport du banc à l’image de Gaétan Meyniel (10 points, 6 passes), Christian Nelson (9 points, 2 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 1 contre) ou encore l’Américain Jeffrey Carroll, 18 points à 7/8 aux tirs pour 21 d’évaluation en 23 minutes, qui est une nouvelle fois sorti du banc avec « une force de frappe intéressante ».

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 · 16/10/2026

MatchPTSREBPD
DenainRaphaël Tahet000
Paul Billong621
Olivier Cortale1681
Oscar Wembanyama1040
Christian Nelson922
Jeffrey Carroll1811
Lien Phillip840
Maxime Sconard625
Moulaye Sow420
Duke Deen813
Gaetan Meyniel1026
Aix-MaurienneLudovic Dufeal231
Kamel Ammour541
Dorian Angloma440
Matéo Bordes2141
Kenny Courset1012
Cheikh Sané123
Christopher Ebunangombe1021
Ahren Freeman623
Shaquan Jules1041
Antoine Dudit842

« Ça fait dix ans que je coache au haut niveau. Je n’ai jamais mis en avant un individu plus qu’un autre. On veut défendre ces valeurs collectives, c’est important pour moi et l’ensemble du club », note Thomas Andrieux. 

Denain 95 - 77 Aix-Maurienne · ELITE 2 · 16/10/2026

MatchPTSREBPD
DenainRaphaël Tahet000
Paul Billong621
Olivier Cortale1681
Oscar Wembanyama1040
Christian Nelson922
Jeffrey Carroll1811
Lien Phillip840
Maxime Sconard625
Moulaye Sow420
Duke Deen813
Gaetan Meyniel1026
Aix-MaurienneLudovic Dufeal231
Kamel Ammour541
Dorian Angloma440
Matéo Bordes2141
Kenny Courset1012
Cheikh Sané123
Christopher Ebunangombe1021
Ahren Freeman623
Shaquan Jules1041
Antoine Dudit842

L'ancien technicien de Roanne défend également la mise en valeur de son projet jeune incarné notamment par Oscar Wembanyama (10 points à 4/7 aux tirs, 4 rebonds en 16 minutes), qui poursuit sa montée en puissance. « On essaie de performer dans ce championnat et dans le même temps on espère que nos jeunes joueurs vont continuer d'apprendre. »

LIRE AUSSI

Deux tests à venir à l’extérieur

Tous les voyants sont au vert pour Denain Voltaire. « Ces résultats nous permettent de travailler dans la sérénité, c’est positif pour la suite. Maintenant, il va être intéressant de voir comment on va se comporter loin de nos bases », prévient le coach. 

LIRE AUSSI

Car Denain, 12e masse salariale de la division, va désormais voyager avec l’étiquette du leader invaincu (4 victoires), avec son succès d’avance sur Evreux, Caen et Levallois (3 victoires, 1 défaite).

Le club nordiste va enchaîner deux matchs à l’extérieur cette semaine, ce mardi à Antibes, tombeur de Roanne en Coupe de France et vainqueur d’Orléans lors de la troisième journée, puis sur le terrain du Havre vendredi prochain. Et le marathon ne fait que commencer.

Denain

Derniers résultats

DateMatch
25/09/2026Denain 87 - 76 Blois
02/10/2026Champagne Basket 55 - 80 Denain
06/10/2026Denain 106 - 81 Gravelines
09/10/2026Denain 78 - 71 Levallois
16/10/2026Denain 95 - 77 Aix-Maurienne

Prochains matchs

DateMatch
20/10/2026Antibes - Denain
23/10/2026Le Havre - Denain
30/10/2026Denain - Nantes
06/11/2026La Rochelle - Denain
13/11/2026Denain - Caen
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
Denain
Denain
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit